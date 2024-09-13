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Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50065
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Отправлено: 13.09.24 - 10:34
В отдельных случаях граждане даже не знали, что их по документам переселили. Подобные факты выявлены в ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях, а также в областях Абай и Улытау.
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Re: Миллиард похищен по программе переселения на север...
Отправлено: 13.09.24 - 10:34
опыта Китая нам не хватает, очень..
это уже в генах заложено.
это уже в генах заложено.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24435
Re: Миллиард похищен по программе переселения на север...
Отправлено: 13.09.24 - 10:42
Цитата:
Абайка, я ради них ценники должен был переводить - а они даже не приехали
Выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше 1 миллиарда тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов
Абайка, я ради них ценники должен был переводить - а они даже не приехали
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16719
Re: Миллиард похищен по программе переселения на север...
Отправлено: 13.09.24 - 10:46
Цитата:
Нет для себя
Чтобы на штраф не попасть
Казахоязычных и без переезда тут полно
Смешнее от того что ты реально обиделся на то что тебя заставляют сделать названия на двух языках вместо одного русского и ты от страха убежал туда где обоих этих языков нет))
Смешнее тебя только эти чинуши что попались на приписках
maxsaf:
Абайка, я ради них ценники должен был переводить
Абайка, я ради них ценники должен был переводить
Нет для себя
Чтобы на штраф не попасть
Казахоязычных и без переезда тут полно
Смешнее от того что ты реально обиделся на то что тебя заставляют сделать названия на двух языках вместо одного русского и ты от страха убежал туда где обоих этих языков нет))
Смешнее тебя только эти чинуши что попались на приписках
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3530
Re: Миллиард похищен по программе переселения на север...
Отправлено: 13.09.24 - 11:03
Цитата:
Выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше 1 миллиарда тенге
Вопиющим был бы факт, если бы ни одного тенге не украли! Воровство бюджетных денег - это давно уже обыденный факт!
Выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше 1 миллиарда тенге
Вопиющим был бы факт, если бы ни одного тенге не украли! Воровство бюджетных денег - это давно уже обыденный факт!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 350
Re: Миллиард похищен по программе переселения на север...
Отправлено: 13.09.24 - 12:15
Только системное бездействие властей, порождают такие хищения с момента объявления о независимости страны от других государств, поскольку безнаказанность повсюду от прилавка до казны! Тот кому поручено какое-либо дело, только ворует, зная, что его только оштрафуют, и даже бить палками не будут! Поручить какое-либо никому нельзя, обязательно сворует! Из-за этого считаю, что пора на службу внедрять роботов! В жалостливой стране либо не работают и ждут халяву, либо воруют, другого не знают, при этом живут комфортно! У самого бедного есть авто!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3530
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Отправлено: 13.09.24 - 12:24
Цитата:
Робота запрограммируют так что он тоже будет воровать!
абике:
Из-за этого считаю, что пора на службу внедрять роботов!
Из-за этого считаю, что пора на службу внедрять роботов!
Робота запрограммируют так что он тоже будет воровать!
Re: Миллиард похищен по программе переселения на север...
Отправлено: 13.09.24 - 12:25
Цитата:
наши на разборку по Карбышева его сдадут. по запчастям..)
абике:
что пора на службу внедрять роботов!
что пора на службу внедрять роботов!
наши на разборку по Карбышева его сдадут. по запчастям..)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4035
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Отправлено: 13.09.24 - 13:29
Цитата:
Браво!
Такова наша реальность:прогнило всё с верху до низу!
Нам нужен свой Ли Куа́н Ю и закон о смертной казни за разворовывание государственных денег.
В советское время за воровство социалистической собственности давали больший срок, чем за частной!Директора "Елисеевского" магазина за многочисленные хищения в особо крупных размерах по приговору суда в 1984 году даже казнили
Сейчас Сингапур из жалкого города третьего мира превратился в богатейший город-государство - Республика Сингапур - с самой низкой детской смертностью, самой большой продолжительностью жизни, стал страной первого мира!
Но нет надежды, что у нас родится лидер "с железными яй...ми"...
С детства граждане видят на каждом шагу продажность, взятки,воровство...
Как говорится, от осинки не родятся апельсинки!
[Исправлено: таноми52, 13.09.2024 - 13:32]
юля елиссева:
Вопиющим был бы факт, если бы ни одного тенге не украли!
Вопиющим был бы факт, если бы ни одного тенге не украли!
Браво!
Такова наша реальность:прогнило всё с верху до низу!
Нам нужен свой Ли Куа́н Ю и закон о смертной казни за разворовывание государственных денег.
В советское время за воровство социалистической собственности давали больший срок, чем за частной!Директора "Елисеевского" магазина за многочисленные хищения в особо крупных размерах по приговору суда в 1984 году даже казнили
Сейчас Сингапур из жалкого города третьего мира превратился в богатейший город-государство - Республика Сингапур - с самой низкой детской смертностью, самой большой продолжительностью жизни, стал страной первого мира!
Но нет надежды, что у нас родится лидер "с железными яй...ми"...
С детства граждане видят на каждом шагу продажность, взятки,воровство...
Как говорится, от осинки не родятся апельсинки!
[Исправлено: таноми52, 13.09.2024 - 13:32]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3530
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Отправлено: 13.09.24 - 13:57
Цитата:
Саакашвили в Грузии без смертных казней коррупцию истребил.
таноми52:
Нам нужен свой Ли Куа́н Ю и закон о смертной казни за разворовывание государственных денег.
Нам нужен свой Ли Куа́н Ю и закон о смертной казни за разворовывание государственных денег.
Саакашвили в Грузии без смертных казней коррупцию истребил.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1493
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Отправлено: 13.09.24 - 14:00
Цитата:
Кстати,да. А грузины,зачем-то,опять стали заигрывать с Москвой и кончают в тюрьме своего спасителя. Видимо володя всех купил.
юля елиссева:
Саакашвили в Грузии
Саакашвили в Грузии
Кстати,да. А грузины,зачем-то,опять стали заигрывать с Москвой и кончают в тюрьме своего спасителя. Видимо володя всех купил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3530
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Отправлено: 13.09.24 - 14:40
Цитата:
Розыскиваемый МУС преступник рано или поздно будет сидеть в Гааге, если свои раньше не прикончат.
Сабыр:
володя всех купил.
володя всех купил.
Розыскиваемый МУС преступник рано или поздно будет сидеть в Гааге, если свои раньше не прикончат.
-
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