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≡ Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50065
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Отправлено: 13.09.24 - 10:34
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В отдельных случаях граждане даже не знали, что их по документам переселили. Подобные факты выявлены в ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях, а также в областях Абай и Улытау.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
667
Re: Миллиард похищен по программе переселения на север...
Отправлено: 13.09.24 - 10:34
#1
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опыта Китая нам не хватает, очень..
это уже в генах заложено.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24435
Re: Миллиард похищен по программе переселения на север...
Отправлено: 13.09.24 - 10:42
#2
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Цитата:
Выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше 1 миллиарда тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов

Абайка, я ради них ценники должен был переводить - а они даже не приехали :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16719
Re: Миллиард похищен по программе переселения на север...
Отправлено: 13.09.24 - 10:46
#3
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Цитата:
maxsaf:
Абайка, я ради них ценники должен был переводить

Нет для себя
Чтобы на штраф не попасть
Казахоязычных и без переезда тут полно

Смешнее от того что ты реально обиделся на то что тебя заставляют сделать названия на двух языках вместо одного русского и ты от страха убежал туда где обоих этих языков нет))

Смешнее тебя только эти чинуши что попались на приписках
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3530
Re: Миллиард похищен по программе переселения на север...
Отправлено: 13.09.24 - 11:03
#4
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Цитата:

Выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше 1 миллиарда тенге

Вопиющим был бы факт, если бы ни одного тенге не украли! Воровство бюджетных денег - это давно уже обыденный факт!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
350
Re: Миллиард похищен по программе переселения на север...
Отправлено: 13.09.24 - 12:15
#5
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Только системное бездействие властей, порождают такие хищения с момента объявления о независимости страны от других государств, поскольку безнаказанность повсюду от прилавка до казны! Тот кому поручено какое-либо дело, только ворует, зная, что его только оштрафуют, и даже бить палками не будут! Поручить какое-либо никому нельзя, обязательно сворует! Из-за этого считаю, что пора на службу внедрять роботов! В жалостливой стране либо не работают и ждут халяву, либо воруют, другого не знают, при этом живут комфортно! У самого бедного есть авто!
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3530
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Отправлено: 13.09.24 - 12:24
#6
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Цитата:
абике:
Из-за этого считаю, что пора на службу внедрять роботов!

Робота запрограммируют так что он тоже будет воровать!
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
667
Re: Миллиард похищен по программе переселения на север...
Отправлено: 13.09.24 - 12:25
#7
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Цитата:
абике:
что пора на службу внедрять роботов!


наши на разборку по Карбышева его сдадут. по запчастям..)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4035
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Отправлено: 13.09.24 - 13:29
#8
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Цитата:
юля елиссева:
Вопиющим был бы факт, если бы ни одного тенге не украли!


Браво!
Такова наша реальность:прогнило всё с верху до низу!
Нам нужен свой Ли Куа́н Ю и закон о смертной казни за разворовывание государственных денег.
В советское время за воровство социалистической собственности давали больший срок, чем за частной!Директора "Елисеевского" магазина за многочисленные хищения в особо крупных размерах по приговору суда в 1984 году даже казнили
Сейчас Сингапур из жалкого города третьего мира превратился в богатейший город-государство - Республика Сингапур - с самой низкой детской смертностью, самой большой продолжительностью жизни, стал страной первого мира!
Но нет надежды, что у нас родится лидер "с железными яй...ми"...
С детства граждане видят на каждом шагу продажность, взятки,воровство...
Как говорится, от осинки не родятся апельсинки!

[Исправлено: таноми52, 13.09.2024 - 13:32]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3530
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Отправлено: 13.09.24 - 13:57
#9
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Цитата:
таноми52:
Нам нужен свой Ли Куа́н Ю и закон о смертной казни за разворовывание государственных денег.

Саакашвили в Грузии без смертных казней коррупцию истребил.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1493
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Отправлено: 13.09.24 - 14:00
#10
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Цитата:
юля елиссева:
Саакашвили в Грузии

Кстати,да. А грузины,зачем-то,опять стали заигрывать с Москвой и кончают в тюрьме своего спасителя. Видимо володя всех купил.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3530
Миллиард похищен по программе переселения на север Казахстана - Генпрокуратура
Отправлено: 13.09.24 - 14:40
#11
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Цитата:
Сабыр:
володя всех купил.

Розыскиваемый МУС преступник рано или поздно будет сидеть в Гааге, если свои раньше не прикончат.
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