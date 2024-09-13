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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:43
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:44
Возможность-то и сейчас существует. Да только кто ж вам разрешит?
Вашему хозяину война нужна, а не мир.
...
[Исправлено: Skeptic, 13.09.2024 - 11:02]
Вашему хозяину война нужна, а не мир.
...
[Исправлено: Skeptic, 13.09.2024 - 11:02]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:45
Цитата:
Ну так далеко можно зайти. Ты сейчас тут на форуме пишешь не потому что это твой выбор, хотя выбор профессии наверное повлиял. Ты пишешь, потому что я тебя вынудил, и твой начальник, и деваться тебе некуда
abaika95:
не-а не твой твой выбор был бы это если ты остался и начал возмущаться а так тебя вынудили
не-а не твой твой выбор был бы это если ты остался и начал возмущаться а так тебя вынудили
Ну так далеко можно зайти. Ты сейчас тут на форуме пишешь не потому что это твой выбор, хотя выбор профессии наверное повлиял. Ты пишешь, потому что я тебя вынудил, и твой начальник, и деваться тебе некуда
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:46
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:48
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:49
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:50
Цитата:
А мог бы вместо этого пользу приносить стране Ну или хотя бы родному аулу. Там же ниче сложного - отару туда сюда гонять
[Исправлено: maxsaf, 13.09.2024 - 10:52]
abaika95:
а я собираю списки)))
а я собираю списки)))
А мог бы вместо этого пользу приносить стране Ну или хотя бы родному аулу. Там же ниче сложного - отару туда сюда гонять
[Исправлено: maxsaf, 13.09.2024 - 10:52]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:50
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:52
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:53
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:55
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:57
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16716
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:08
Цитата:
не-а опять мимо
сижу тут когда хочу и пишу что хочу потому что это хобби у меня такое издеваться над поуехами)
а ты сидишь когда позволяет начальник между рабочими часами)
и по русски шёпотом в отделе разговаривать тоже)
Цитата:
а я что делаю?
отара тоже разной бывает
у меня например цифровая))
вот и гоняю вас)
maxsaf:
Ты пишешь, потому что я тебя вынудил, и твой начальник, и деваться тебе некуда
Ты пишешь, потому что я тебя вынудил, и твой начальник, и деваться тебе некуда
не-а опять мимо
сижу тут когда хочу и пишу что хочу потому что это хобби у меня такое издеваться над поуехами)
а ты сидишь когда позволяет начальник между рабочими часами)
и по русски шёпотом в отделе разговаривать тоже)
Цитата:
maxsaf:
Ну или хотя бы родному аулу. Там же ниче сложного - отару туда сюда гонять
Ну или хотя бы родному аулу. Там же ниче сложного - отару туда сюда гонять
а я что делаю?
отара тоже разной бывает
у меня например цифровая))
вот и гоняю вас)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16716
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:11
Цитата:
скептик решил составить конкуренцию 111 в деле перепоста сюда новостей из телеги
но ради объективности у 111 хотя бы свое суждение есть, вывод и текст от чего у зетников подгорает и тем приходится ему доказывать что он не прав
скептик же за скупостью интеллекта просто заваливает сюда картинки со всех пропагандистских помоек и смысл их обсуждать? это как с первым каналом спорить)))
Skeptic:
Украинский нацизм, как он есть...
Украинский нацизм, как он есть...
скептик решил составить конкуренцию 111 в деле перепоста сюда новостей из телеги
но ради объективности у 111 хотя бы свое суждение есть, вывод и текст от чего у зетников подгорает и тем приходится ему доказывать что он не прав
скептик же за скупостью интеллекта просто заваливает сюда картинки со всех пропагандистских помоек и смысл их обсуждать? это как с первым каналом спорить)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16716
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:14
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
когда начальник из Россотрудничества дал задание заливать везде пророссийские помои по цене 15 рублей за пост
и надо как-то сделать вид что работаешь))
Skeptic:
И снова о настоящих причинах затеянной штатами войны... ...
И снова о настоящих причинах затеянной штатами войны... ...
Цитата:
Skeptic:
Вашему хозяину война нужна, а не мир.
Вашему хозяину война нужна, а не мир.
Цитата:
Skeptic:
Прибалтов готовят к замещению заканчивающихся украинцев...
Прибалтов готовят к замещению заканчивающихся украинцев...
Цитата:
Skeptic:
Однако...
Однако...
Цитата:
Skeptic:
А он большой оригинал...
А он большой оригинал...
Цитата:
Skeptic:
Скушно мы живём...
Скушно мы живём...
Цитата:
Skeptic:
Без комментариев...
Без комментариев...
когда начальник из Россотрудничества дал задание заливать везде пророссийские помои по цене 15 рублей за пост
и надо как-то сделать вид что работаешь))
-
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