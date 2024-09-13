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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 780 из 781«1...778779780781»
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:43
#11686
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И снова о настоящих причинах затеянной штатами войны...
...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:44
#11687
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Возможность-то и сейчас существует. Да только кто ж вам разрешит?
Вашему хозяину война нужна, а не мир.
...


[Исправлено: Skeptic, 13.09.2024 - 11:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24435
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:45
#11688
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Цитата:
abaika95:
не-а не твой твой выбор был бы это если ты остался и начал возмущаться а так тебя вынудили

Ну так далеко можно зайти. Ты сейчас тут на форуме пишешь не потому что это твой выбор, хотя выбор профессии наверное повлиял. Ты пишешь, потому что я тебя вынудил, и твой начальник, и деваться тебе некуда :lol:
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:46
#11689
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Прибалтов готовят к замещению заканчивающихся украинцев...
...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:48
#11690
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Поляки пытаются принять превентивные меры. Пока за них не взялись, как за прибалтов...
...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:49
#11691
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Однако...
...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24435
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:50
#11692
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Цитата:
abaika95:
а я собираю списки)))

А мог бы вместо этого пользу приносить стране :lol: Ну или хотя бы родному аулу. Там же ниче сложного - отару туда сюда гонять :lol:

[Исправлено: maxsaf, 13.09.2024 - 10:52]
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:50
#11693
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А он большой оригинал...
...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:52
#11694
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Украинский нацизм, как он есть...
...

...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:53
#11695
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скушно мы живём...
...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:55
#11696
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 09:57
#11697
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Без комментариев...
...
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16716
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:08
#11698
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Цитата:
maxsaf:
Ты пишешь, потому что я тебя вынудил, и твой начальник, и деваться тебе некуда

не-а опять мимо

сижу тут когда хочу и пишу что хочу потому что это хобби у меня такое издеваться над поуехами)
а ты сидишь когда позволяет начальник между рабочими часами)
и по русски шёпотом в отделе разговаривать тоже)
Цитата:
maxsaf:
Ну или хотя бы родному аулу. Там же ниче сложного - отару туда сюда гонять

а я что делаю?
отара тоже разной бывает
у меня например цифровая))
вот и гоняю вас)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16716
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:11
#11699
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Цитата:
Skeptic:
Украинский нацизм, как он есть...


скептик решил составить конкуренцию 111 в деле перепоста сюда новостей из телеги

но ради объективности у 111 хотя бы свое суждение есть, вывод и текст от чего у зетников подгорает и тем приходится ему доказывать что он не прав
скептик же за скупостью интеллекта просто заваливает сюда картинки со всех пропагандистских помоек и смысл их обсуждать? это как с первым каналом спорить)))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16716
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:14
#11700
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Цитата:
Skeptic:
И снова о настоящих причинах затеянной штатами войны... ...

Цитата:
Skeptic:
Вашему хозяину война нужна, а не мир.

Цитата:
Skeptic:
Прибалтов готовят к замещению заканчивающихся украинцев...

Цитата:
Skeptic:
Однако...

Цитата:
Skeptic:
А он большой оригинал...

Цитата:
Skeptic:
Скушно мы живём...

Цитата:
Skeptic:
Без комментариев...



когда начальник из Россотрудничества дал задание заливать везде пророссийские помои по цене 15 рублей за пост
и надо как-то сделать вид что работаешь))
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