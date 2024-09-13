Отправлено: - 09:45

abaika95:

не-а не твой твой выбор был бы это если ты остался и начал возмущаться а так тебя вынудили

Цитата:Ну так далеко можно зайти. Ты сейчас тут на форуме пишешь не потому что это твой выбор, хотя выбор профессии наверное повлиял. Ты пишешь, потому что я тебя вынудил, и твой начальник, и деваться тебе некуда