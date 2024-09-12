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"У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о создании платных дорог в Костанайской области
"У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о создании платных дорог в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50062
"У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о создании платных дорог в Костанайской области
Отправлено: 12.09.24 - 19:10
- Плата за проезд вводится поэтапно после завершения работ по ремонту, либо реконструкции дорог, - ответил министр. - Мы исходим из того, что Казахстан постепенно становится транзитным хабом.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11012
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 12.09.24 - 19:10
---Решил посмотреть вики ---***Марат Каримжанович Карабаев (каз. Марат Кәрімжанұлы Қарабаев; род. 4 июля 1987, Ташкентская область) — казахстанский государственный деятель, министр транспорта со 2 сентября 2023 года. Родился 4 июля 1987 года в Ташкентской области Узбекской ССР[1].Происходит из племени Сиргели. ----Это стало модно в Казахстане ???----****Происходит из племени Сиргели.*** - или возвращаемся к первоисточникам ? Какие племена в 21 веке !?!?!?!?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15389
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 12.09.24 - 20:32
Цитата:
Москва - Казань он имеет ввиду новую дорогу м12, только стоимость другая совсем для легковых авто 6 р - 1км.для грузовых в два раза дороже. Но! Есть альтернативная старая добрая м7 там бесплатно для легковых. А у нас альтернативу не оставили. Платить всем придётся
Покажите мне, где дешевле! Нету. В России это зависит от дороги. К примеру, Москва-Казань - 25 тенге за километр, у нас он стоит 1 тенге и 2 тиына. Это необходимая мера, которую мы поэтапно вводим.
Москва - Казань он имеет ввиду новую дорогу м12, только стоимость другая совсем для легковых авто 6 р - 1км.для грузовых в два раза дороже. Но! Есть альтернативная старая добрая м7 там бесплатно для легковых. А у нас альтернативу не оставили. Платить всем придётся
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 627
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 12.09.24 - 20:38
пора бы и возобновить железнодорожное сообщение с РФ, заодно и немного дороги разгрузятся, стало быть будут целее.. Тут ничего строит не надо, дороги уже есть. Правда рельсы ржавые от того, что мало поездов.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1549
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 12.09.24 - 22:31
Цитата:
......всё правильно трасса ДОН хачешь езжай по платной нет старая дорога бесплатная,но у нас альтернативы не будет всех загонят на убогие платные дороги.Если мы транзитная страна как говорит министр так постройте автобан и взимайте плату,а так это филькина громота из го...на хотят конфетку сделать....что за народ руководящий?
Vit:
Москва - Казань он имеет ввиду новую дорогу м12, только стоимость другая совсем для легковых авто 6 р - 1км.для грузовых в два раза дороже. Но! Есть альтернативная старая добрая м7 там бесплатно для легковых. А у нас альтернативу не оставили. Платить всем придётся
Москва - Казань он имеет ввиду новую дорогу м12, только стоимость другая совсем для легковых авто 6 р - 1км.для грузовых в два раза дороже. Но! Есть альтернативная старая добрая м7 там бесплатно для легковых. А у нас альтернативу не оставили. Платить всем придётся
......всё правильно трасса ДОН хачешь езжай по платной нет старая дорога бесплатная,но у нас альтернативы не будет всех загонят на убогие платные дороги.Если мы транзитная страна как говорит министр так постройте автобан и взимайте плату,а так это филькина громота из го...на хотят конфетку сделать....что за народ руководящий?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1549
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 12.09.24 - 22:38
Цитата:
.....хорошо помогает от ржавчины WD 40 побрызгать и она отпадёт как навые станут...
рихард:
ь. Правда рельсы ржавые от того, что мало поездов.
ь. Правда рельсы ржавые от того, что мало поездов.
.....хорошо помогает от ржавчины WD 40 побрызгать и она отпадёт как навые станут...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6473
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 13.09.24 - 06:24
Цитата:
Наоборот - это становиться как бы востребованным: - знать свои КОРНИ до СЕДЬМОГО колена, так же востребованным как - знание родного языка, уметь СВОБОДНО разговаривать на нём, знать историю своего края, историю страны.
Гога:
Какие племена в 21 веке
Какие племена в 21 веке
Наоборот - это становиться как бы востребованным: - знать свои КОРНИ до СЕДЬМОГО колена, так же востребованным как - знание родного языка, уметь СВОБОДНО разговаривать на нём, знать историю своего края, историю страны.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6473
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 13.09.24 - 06:29
Цитата:///выяснилось, что счет выставлен за проезд по дорогам Астана-Павлодар и Астана-Щучинск.//
А, этот директор Султанбек со своей бухгалтерской службой НЕ МОГ или НЕ ЗАХОТЕЛ разобраться с этим в общем то МЕЛКИМ вопросом сам ??
Обязательно надо было ТКНУТЬ министру с рода СИРГЕЛИ в нос этой бумажкой и ОПОЗОРИТЬ его - вот мол ваша служба вообще НЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ и сплошь КОРРУМПИРОВАННАЯ ??
А, этот директор Султанбек со своей бухгалтерской службой НЕ МОГ или НЕ ЗАХОТЕЛ разобраться с этим в общем то МЕЛКИМ вопросом сам ??
Обязательно надо было ТКНУТЬ министру с рода СИРГЕЛИ в нос этой бумажкой и ОПОЗОРИТЬ его - вот мол ваша служба вообще НЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ и сплошь КОРРУМПИРОВАННАЯ ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1642
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 13.09.24 - 09:29
Цитата:
А кто вам сказал, что мы в XXI веке?
Гога:
А кто вам сказал, что мы в XXI веке?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4033
"У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о создании платных дорог в Костанайской области
Отправлено: 13.09.24 - 09:47
Цитата:
Да уж!
Мы вот тоже из племени вятичей!
Поехать что ли в Русь, козырнуть, мол и Москва на вятской земле стоит,вятичи с самой Москвой воевали, и вообще: вятские - люди хватские!
Знать не запретишь, но верещать об этом с какой целью?
Если уже существует НАЦИЯ?
Нацией надо гордиться, а не родом
Или за род гордость больше, чем за нацию?
ACROS:
Наоборот - это становиться как бы востребованным: - знать свои КОРНИ до СЕДЬМОГО колена,
Наоборот - это становиться как бы востребованным: - знать свои КОРНИ до СЕДЬМОГО колена,
Да уж!
Мы вот тоже из племени вятичей!
Поехать что ли в Русь, козырнуть, мол и Москва на вятской земле стоит,вятичи с самой Москвой воевали, и вообще: вятские - люди хватские!
Знать не запретишь, но верещать об этом с какой целью?
Если уже существует НАЦИЯ?
Нацией надо гордиться, а не родом
Или за род гордость больше, чем за нацию?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16716
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 13.09.24 - 09:51
Цитата:
если мы становимся транспортным хабом
точнее мы перевалочный пукнт из китая и ирана и через нас просто гонят санкционку в россию на чем казахстан наваривается
не логичнее ли тянуть ЖД ветку в россию? товаров уйдет больше, дороги сильно наши не пострадают
или ЖД опаснее тем что США пристальнее следит за этим? и может штрафы наложить? так вроде наш ПМ уже сказал, плевать нам будем торговать с кем хотим если торговля выгодна казахстанским фирмам)
просто учитывая что к нам теперь с кипра прут всяко разные "темные" компании которые регистрируются у нас становясь казахскими фирмами для работы на россию можно же спрогназировать что кое-кому это шикбо не понравится)
Мы исходим из того, что Казахстан постепенно становится транзитным хабом. По нашей территории ездят столько машин иностранных государств и они должны платить. Для местных жителей будет система абонентской платы, годовая или ежемесячная, но это зависит от того, какой у них маршрут, стоимостью примерно 1 МРП.
если мы становимся транспортным хабом
точнее мы перевалочный пукнт из китая и ирана и через нас просто гонят санкционку в россию на чем казахстан наваривается
не логичнее ли тянуть ЖД ветку в россию? товаров уйдет больше, дороги сильно наши не пострадают
или ЖД опаснее тем что США пристальнее следит за этим? и может штрафы наложить? так вроде наш ПМ уже сказал, плевать нам будем торговать с кем хотим если торговля выгодна казахстанским фирмам)
просто учитывая что к нам теперь с кипра прут всяко разные "темные" компании которые регистрируются у нас становясь казахскими фирмами для работы на россию можно же спрогназировать что кое-кому это шикбо не понравится)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16716
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 13.09.24 - 10:01
Цитата:
для тех кто википедию первый раз в жизни видит
после каждого утверждения в вики стоит ссылка на источник
откуда эту информацию взяли
то что он из какого то племени и у него трое детей источника информации нет
тоесть это любой по сути односельчанин его или родственник может зарегистрироваться и написать всякую чушь
ну захотелось ему так
пока администрация википедии не удалит эту инфу из за жалобы или истечении срока действия инфы без указания источника
там же
есть ссылка на ПЕРСОНАЛЬНУЮ справку по министру
где ни слова нет о его племенах и родах
и нигде в официальных источниках такое не пишут и никому не интересно
это только российские политологии и псевдо аналитики с умным видом любят рассуждать что у нас все делается с учетом племенных или родовых особенностей что чушь полная
в январе 2022 года помню включаю россию 24 а там важная бородатая рожа какаято рассуждает что токаев сверг назрабаева потому что они из разных жузов)))
и вот вся аналитика у вас там такая)
про властно-политические группировки ваши политологи конечно не слышали что у самих там путин из ленинграда и все его помощники и приближенные по странному стечению обстоятельств тоже либо с ленинграда либо работали с ним в кгб
это какой жуз получается? ))
Гога:
.Происходит из племени Сиргели. ----Это стало модно в Казахстане ???----****Происходит из племени Сиргели.*** - или возвращаемся к первоисточникам ? Какие племена в 21 веке !?
.Происходит из племени Сиргели. ----Это стало модно в Казахстане ???----****Происходит из племени Сиргели.*** - или возвращаемся к первоисточникам ? Какие племена в 21 веке !?
для тех кто википедию первый раз в жизни видит
после каждого утверждения в вики стоит ссылка на источник
откуда эту информацию взяли
то что он из какого то племени и у него трое детей источника информации нет
тоесть это любой по сути односельчанин его или родственник может зарегистрироваться и написать всякую чушь
ну захотелось ему так
пока администрация википедии не удалит эту инфу из за жалобы или истечении срока действия инфы без указания источника
там же
есть ссылка на ПЕРСОНАЛЬНУЮ справку по министру
где ни слова нет о его племенах и родах
и нигде в официальных источниках такое не пишут и никому не интересно
это только российские политологии и псевдо аналитики с умным видом любят рассуждать что у нас все делается с учетом племенных или родовых особенностей что чушь полная
в январе 2022 года помню включаю россию 24 а там важная бородатая рожа какаято рассуждает что токаев сверг назрабаева потому что они из разных жузов)))
и вот вся аналитика у вас там такая)
про властно-политические группировки ваши политологи конечно не слышали что у самих там путин из ленинграда и все его помощники и приближенные по странному стечению обстоятельств тоже либо с ленинграда либо работали с ним в кгб
это какой жуз получается? ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16716
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 13.09.24 - 10:05
Цитата:
учитывая что в россии снова устраивают черносотенные марши националистов-имперцев
любое упоминание сепаратистского разделения или выделение отдельных региональных особенностей русского народа-смерти подобно)
побьют вас вятичей и еще в кутузку кинут
таноми52:
Да уж! Мы вот тоже из племени вятичей! Поехать что ли в Русь, козырнуть, мол и Москва на вятской земле стоит,вятичи с самой Москвой воевали, и вообще: вятские - люди хватские
Да уж! Мы вот тоже из племени вятичей! Поехать что ли в Русь, козырнуть, мол и Москва на вятской земле стоит,вятичи с самой Москвой воевали, и вообще: вятские - люди хватские
учитывая что в россии снова устраивают черносотенные марши националистов-имперцев
любое упоминание сепаратистского разделения или выделение отдельных региональных особенностей русского народа-смерти подобно)
побьют вас вятичей и еще в кутузку кинут
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 920
"У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о создании платных дорог в Костанайской области
Отправлено: 13.09.24 - 10:12
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1318
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 13.09.24 - 10:17
Цитата:
Степь широка - можно по клеткам полей предвигаться. Наверное - бесплатно. Если фермер не перекопает
Vit:
А у нас альтернативу не оставили
А у нас альтернативу не оставили
Степь широка - можно по клеткам полей предвигаться. Наверное - бесплатно. Если фермер не перекопает
-
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