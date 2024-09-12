Отправлено: - 10:01

Гога:

.Происходит из племени Сиргели. ----Это стало модно в Казахстане ???----****Происходит из племени Сиргели.*** - или возвращаемся к первоисточникам ? Какие племена в 21 веке !?

Цитата:для тех кто википедию первый раз в жизни видитпосле каждого утверждения в вики стоит ссылка на источникоткуда эту информацию взялито что он из какого то племени и у него трое детей источника информации неттоесть это любой по сути односельчанин его или родственник может зарегистрироваться и написать всякую чушьну захотелось ему такпока администрация википедии не удалит эту инфу из за жалобы или истечении срока действия инфы без указания источникатам жеесть ссылка на ПЕРСОНАЛЬНУЮ справку по министругде ни слова нет о его племенах и родахи нигде в официальных источниках такое не пишут и никому не интересноэто только российские политологии и псевдо аналитики с умным видом любят рассуждать что у нас все делается с учетом племенных или родовых особенностей что чушь полнаяв январе 2022 года помню включаю россию 24 а там важная бородатая рожа какаято рассуждает что токаев сверг назрабаева потому что они из разных жузов)))и вот вся аналитика у вас там такая)про властно-политические группировки ваши политологи конечно не слышали что у самих там путин из ленинграда и все его помощники и приближенные по странному стечению обстоятельств тоже либо с ленинграда либо работали с ним в кгбэто какой жуз получается? ))