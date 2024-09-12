НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о создании платных дорог в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50060
"У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о создании платных дорог в Костанайской области
Отправлено: 12.09.24 - 19:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Плата за проезд вводится поэтапно после завершения работ по ремонту, либо реконструкции дорог, - ответил министр. - Мы исходим из того, что Казахстан постепенно становится транзитным хабом.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11012
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 12.09.24 - 19:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---Решил посмотреть вики ---***Марат Каримжанович Карабаев (каз. Марат Кәрімжанұлы Қарабаев; род. 4 июля 1987, Ташкентская область) — казахстанский государственный деятель, министр транспорта со 2 сентября 2023 года. Родился 4 июля 1987 года в Ташкентской области Узбекской ССР[1].Происходит из племени Сиргели. ----Это стало модно в Казахстане ???----****Происходит из племени Сиргели.*** - или возвращаемся к первоисточникам ? Какие племена в 21 веке !?!?!?!?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15389
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 12.09.24 - 20:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Покажите мне, где дешевле! Нету. В России это зависит от дороги. К примеру, Москва-Казань - 25 тенге за километр, у нас он стоит 1 тенге и 2 тиына. Это необходимая мера, которую мы поэтапно вводим.

Москва - Казань он имеет ввиду новую дорогу м12, только стоимость другая совсем для легковых авто 6 р - 1км.для грузовых в два раза дороже. Но! Есть альтернативная старая добрая м7 там бесплатно для легковых. А у нас альтернативу не оставили. Платить всем придётся
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
627
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 12.09.24 - 20:38
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пора бы и возобновить железнодорожное сообщение с РФ, заодно и немного дороги разгрузятся, стало быть будут целее.. Тут ничего строит не надо, дороги уже есть. Правда рельсы ржавые от того, что мало поездов.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS