Отправлено: - 20:32

Покажите мне, где дешевле! Нету. В России это зависит от дороги. К примеру, Москва-Казань - 25 тенге за километр, у нас он стоит 1 тенге и 2 тиына. Это необходимая мера, которую мы поэтапно вводим.

Цитата:Москва - Казань он имеет ввиду новую дорогу м12, только стоимость другая совсем для легковых авто 6 р - 1км.для грузовых в два раза дороже. Но! Есть альтернативная старая добрая м7 там бесплатно для легковых. А у нас альтернативу не оставили. Платить всем придётся