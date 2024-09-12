«Налицо предпосылки к обрушению» - ЧП в Новонежинской школе можно было предотвратить, считает подрядчик. Что отвечают чиновники?
Отправлено: 12.09.24 - 12:54
В субботу, 7 сентября, в здании Новонежинской ОШ обрушилась часть стены третьего этажа. 9 сентября ситуацию на брифинге прокомментировал заместитель руководителя управления образования. А 10 сентября корреспондент «НГ» побывал на месте происшествия и поговорил с подрядчиком. И выяснились интересные моменты, которые нуждаются в ответах. Читать новость
И слава богу что не было детей! Подрядчик не только должен был письма писать а вызвать на место участкового и зафиксировать прогиб плит перекрытия которые образовались от того что ТОО «ПКФ «Гренада» разобрало кровлю а к ремонту не приступило тут пошли дожди,всё вымокло и провисло. Никто не задумывался о том почему именно ТОО «ПКФ «Гренада» проводит ремонты в школах нашей области? Ответ простой! Демпингует по ценам на портале госзакупок, тем самым отодвигает другие компании от проведения ремонтов, а нехватка средств приводит к некачественному ремонту.
Вот что я нашла в интернете, Тоболинфо сообщает:
Сегодня в суде №2 г. Костаная состоялось оглашение по делу о взяточничестве в отношении бывшего акима Аулиекольского района. Вместе с ним на скамье подсудимых — взяткодатель Анатолий Громченко, руководитель строительной фирмы «Гренада». По материалам дела, началось все с того, что фирма «Гренада» выиграла конкурс на капитальный ремонт школы в Аулиеколе. Хотя заказчиком выступал отдел образования района, Кисиков предложил Громченко свое участие — своевременное финансирование и беспрепятственный прием актов выполненных работ. «Вознаграждение» за содействие составило не много не мало 7 миллионов тенге. 2 июля деньги были переданы, после чего Кисикова и Громченко задержали. Подсудимые признали вину, поэтому следствие прошло в упрощенном порядке.
НГ,Анатолия Громченко - по ст. 367 ч. 2 УК РК и приговорил к 2 годам, тоже в колонии-поселении. Меру пресечения в виде домашнего ареста Кисикова и залога Громченко заменили на содержание под стражей, обоих арестовали в зале суда.
- С вашей фирмой связано еще несколько проблемных ситуаций в школах. В местных СМИ писали, что при строительстве школы в микрорайоне Кунай обвалилась крыша, были проблемы и с капремонтом Пешковской школы. Как вы можете прокомментировать эти ситуации?
Как то странно журналисты озвучили проблемы с Анатолием Громченко, руководителем строительной фирмы «Гренада».Ведь зная о его судимости умолчали об этом, хотя сами же сообщили об этом 12 августа 2019, и писала Ольга ЛИХОГРАЙ! Согласно фабуле дела, «Гренада» выиграла на капитальный ремонт Ауликольской школы.В суде Громченко сказал, что был вынужден пойти на дачу взятки, потому что в сумму тендера не были заложены расходы на ремонт классов, водопровода, это нужно было сделать за счет собственных средств...ну не были заложены так и делать не надо было..это отмазка для не сведущих в этом деле..просто заключили доп соглашение на сумму сэкономленных средств в тендере и распилил с акиматом...
Просто прекрасно! Скоро всё что было построено при царе горохе начнёт просто массово валится! А что нам бы ухабистые дороги сделать платными, часики покрутить туда сюда, дабы окончательно свихнуть население! А жизнь детей она кому нужна? А? Сейчас начнёте свалитвать друг на друга? Уберите НЕМЕДЛЕННО систему тендеров и госзакупок! пока окончательно не угробили государство! Хотя вам то что? смоетесь все, как только жаренным запахнет все до одного!ппрошли мы уже фомсы шмомсы и прочее....
ПолиграфЪ Боярышников: Как то странно журналисты озвучили проблемы с Анатолием Громченко, руководителем строительной фирмы «Гренада».Ведь зная о его судимости умолчали об этом, хотя сами же сообщили об этом 12 августа 2019, и писала Ольга ЛИХОГРАЙ!
Спасибо за напоминание о статье 5-детней давности. Будем использовать эту информацию в будущих публикациях. Но вы явно ошибаетесь, считая, что мы помним все наши статьи.
Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать