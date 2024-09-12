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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 00:42
Цитата:
Не, наоборот, моих сородичей защищать надо. Они в Луганске.
111:
И потому надо по твоему мнению уничтожить твоих сородичей украинцев?
И потому надо по твоему мнению уничтожить твоих сородичей украинцев?
Не, наоборот, моих сородичей защищать надо. Они в Луганске.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 00:44
Цитата:
Я ничего про ненависть не говорил, а ты говорил, могу цитату твою привести, если надо
[Исправлено: maxsaf, 12.09.2024 - 01:45]
111:
Так кто из нас ненавидит свой народ?
Так кто из нас ненавидит свой народ?
Я ничего про ненависть не говорил, а ты говорил, могу цитату твою привести, если надо
[Исправлено: maxsaf, 12.09.2024 - 01:45]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 00:48
Цитата:
Марик не прав, Максаф всегда против чего то, что не угрожает его сытной жизни и всегда за то что её улучшает. Он против языковых патрулей хоть в Украине,хоть в Казахстане, но в Канаде он пойдет на курсы улучшенного английского языка! Как там пелось в "Кошкином доме" Маршака?
maxsaf:
Я против языковых патрулей
Я против языковых патрулей
Марик не прав, Максаф всегда против чего то, что не угрожает его сытной жизни и всегда за то что её улучшает. Он против языковых патрулей хоть в Украине,хоть в Казахстане, но в Канаде он пойдет на курсы улучшенного английского языка! Как там пелось в "Кошкином доме" Маршака?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 00:50
"Ты свинья и я свинья,все мы братцы свиньи
нынче дали нам друзья, целый чан ботвиньи!"
Гимн общества потребления!
нынче дали нам друзья, целый чан ботвиньи!"
Гимн общества потребления!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 00:56
Цитата:
Конечно, потому что это мой выбор, а не чей-то.
saba:
в Канаде он пойдет на курсы улучшенного английского языка!
в Канаде он пойдет на курсы улучшенного английского языка!
Конечно, потому что это мой выбор, а не чей-то.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 11:58
Я разочарован во всём в Токаеве, в правительстве( им я и не очаровывался), свет в окошке пока Жундубаев, вопрос насколько его хватит?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 12:21
Цитата:
Так ты поддерживаешь Путина и его политику по уничтожению твоего этнического народа?
maxsaf:
ничего про ненависть не говорил, а ты
ничего про ненависть не говорил, а ты
Так ты поддерживаешь Путина и его политику по уничтожению твоего этнического народа?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 12:22
Цитата:
Означает, что надо убивать других этнических украинцев, которых осталось 30 миллионов?
maxsaf:
Не, наоборот, моих сородичей защищать надо. Они в Луганске.
Не, наоборот, моих сородичей защищать надо. Они в Луганске.
Означает, что надо убивать других этнических украинцев, которых осталось 30 миллионов?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 12:23
Цитата:
Ну тогда и не надо лепить горбатого, распространяя какую то лживую клевету на свой же народ..
maxsaf:
Я без понятия, кто там и что заявлял.
Я без понятия, кто там и что заявлял.
Ну тогда и не надо лепить горбатого, распространяя какую то лживую клевету на свой же народ..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16705
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 12:53
Цитата:
Я чуть со стула не упал от смеха))
Когда ты убиваешь человека это твой выбор
Но закон на стороне потерпевшего и тебя отправляют в тюрьму
Ниче с этим ты сделать не можешь
Это выбор других)
Так и в случае наименований
Мог не делать перевод
И платил бы штраф каждый месяц
Нет ты от страха убежал в Канаду
Где заставил своих детей учить английский язык
Их выбор?)) нет
Но и не твой
maxsaf:
Конечно, потому что это мой выбор, а не чей-то.
Конечно, потому что это мой выбор, а не чей-то.
Я чуть со стула не упал от смеха))
Когда ты убиваешь человека это твой выбор
Но закон на стороне потерпевшего и тебя отправляют в тюрьму
Ниче с этим ты сделать не можешь
Это выбор других)
Так и в случае наименований
Мог не делать перевод
И платил бы штраф каждый месяц
Нет ты от страха убежал в Канаду
Где заставил своих детей учить английский язык
Их выбор?)) нет
Но и не твой
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16705
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 12:56
Цитата:
А от кого защищать то?
От России или от Украины?
Когда Луганск был в составе Украине там было тихо и спокойно
Жили люди работали шахты
Как он стал российским мужчин начали гнать на убой на фронт
Бомбежки
И развал экономики.
maxsaf:
Не, наоборот, моих сородичей защищать надо. Они в Луганске.
Не, наоборот, моих сородичей защищать надо. Они в Луганске.
А от кого защищать то?
От России или от Украины?
Когда Луганск был в составе Украине там было тихо и спокойно
Жили люди работали шахты
Как он стал российским мужчин начали гнать на убой на фронт
Бомбежки
И развал экономики.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 13:07
Цитата:
Это всё двойные стандарты! Там можно, здесь нельзя! Понять можно, там ему и сытно и тепло, поэтому я и привёл в пример поэму Маршака! На хрена мне казахский язык, когда выучу английский и буду получать в несколько раз больше! Я же говорю космополит! Нужно изучать такое явление, нечасто встречается! Возьмите Скептика, Таноми или Дантиста, если не дай Бог нападет Россия на нас, не уверен я ,что они пойдут за Россию! Могут промолчать, но против не пойдут! А Максаф это сложный случай, если я скажу,что о нем думаю, сразу удалят! Не по пацански всё решает!
abaika95:
Это всё двойные стандарты! Там можно, здесь нельзя! Понять можно, там ему и сытно и тепло, поэтому я и привёл в пример поэму Маршака! На хрена мне казахский язык, когда выучу английский и буду получать в несколько раз больше! Я же говорю космополит! Нужно изучать такое явление, нечасто встречается! Возьмите Скептика, Таноми или Дантиста, если не дай Бог нападет Россия на нас, не уверен я ,что они пойдут за Россию! Могут промолчать, но против не пойдут! А Максаф это сложный случай, если я скажу,что о нем думаю, сразу удалят! Не по пацански всё решает!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 13:08
Там где я сказал против, читайте за
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 14:38
Для Скептика, я как будто вчера смотрел выступление Данели Тулешовой с Заз в Кремлевском дворце, а сегодня раз и нет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5856
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 15:25
Цитата:
Выше Скептик отметил про Грузию, якобы в их внутренние дела вмешиваются США.
Недавно смотрел видео про нынешнюю Абхазию (завтра ссылку размещу), в августе 2008 года сепаратный регион, при поддержке России отделился. Тогда проживало более 500 000 граждан, в настоящее время около 250 000. Основная часть уехали в РФ, часть в Грузию и другие страны. В видео отмечают, что современные храбрецы абреки обижают туристов, в основном из России, экономика развалена, производства нет, вино производится из концентрата привезённого из Молдовы, датируются из РФ от 60 до 75 %, российский бизнес туда не перемещается.
Зачем туда великие россияне полезли, почему уровень жизни населения не нормальный,половина населения покинули свои дома и люди нищенствуют?
Самое интересное в комментариях россияне и их подавляющее большинство пишут, зачем нам это кабала, зачем их датируем, самим денег недостаточно и. т. д.
При советах Кавказ был всесоюзной здравницей, миллионы граждан ездили туда, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье.
[Исправлено: Kairat stayer, 12.09.2024 - 16:26]
abaika95:
Когда Луганск был в составе Украине там было тихо и спокойно Жили люди работали шахты Как он стал российским мужчин начали гнать на убой на фронт Бомбежки И развал экономики.
Когда Луганск был в составе Украине там было тихо и спокойно Жили люди работали шахты Как он стал российским мужчин начали гнать на убой на фронт Бомбежки И развал экономики.
Выше Скептик отметил про Грузию, якобы в их внутренние дела вмешиваются США.
Недавно смотрел видео про нынешнюю Абхазию (завтра ссылку размещу), в августе 2008 года сепаратный регион, при поддержке России отделился. Тогда проживало более 500 000 граждан, в настоящее время около 250 000. Основная часть уехали в РФ, часть в Грузию и другие страны. В видео отмечают, что современные храбрецы абреки обижают туристов, в основном из России, экономика развалена, производства нет, вино производится из концентрата привезённого из Молдовы, датируются из РФ от 60 до 75 %, российский бизнес туда не перемещается.
Зачем туда великие россияне полезли, почему уровень жизни населения не нормальный,половина населения покинули свои дома и люди нищенствуют?
Самое интересное в комментариях россияне и их подавляющее большинство пишут, зачем нам это кабала, зачем их датируем, самим денег недостаточно и. т. д.
При советах Кавказ был всесоюзной здравницей, миллионы граждан ездили туда, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье.
[Исправлено: Kairat stayer, 12.09.2024 - 16:26]
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