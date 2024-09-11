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≡ Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего ди-джея вновь начали рассматривать в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50059
Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего ди-джея вновь начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 11.09.24 - 17:27
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Уголовное дело в отношении 25-летнего Игоря ФОМИНЫХ начали рассматривать в Костанайском областном суде сегодня, 11 сентября. Фоминых вновь обвиняется в том, что в октябре прошлого года нанес смертельный удар Биржану Жунусову.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3522
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 17:27
#1
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видимо кто из высокопоставленной родни убитого в пьяной драке жаждет посадить невиновного.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7078
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 18:12
#2
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 сначала помочились на здание бара James Bond
Ко мне тоже мочились, прямом на крыльцо, моча прямо стекала на входной группе в помещение, а тут я взял электро шокером и по луже,видимо хулигана ударило током,что он до сих пор не женился,зато висит на доске почета возле акимата. Кому любопытно,могу сказать его имя для потехи
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2000
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 18:34
#3
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Цитата:
юля елиссева:
видимо кто из высокопоставленной родни убитого в пьяной драке жаждет посадить невиновного.

Человека убил и не виновный? Думаю что наш суд самый гуманный суд в мире вынесет достойное наказание подсудимому .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24427
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 20:36
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Человека убил и не виновный?

Человека убил удар об асфальт головой. Экспертиза это доказала. Пьяный мог и сам упасть, и так же удариться, раз на ногах еле стоял. Водка его убила.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1547
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 20:44
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
женился,зато висит на доске почета возле акимата. Кому любопытно,могу сказать его имя для потехи


.....нет не интересно мне его имя, проходя мимо акимата и буду гадать нет этот да нет вот тот......а так пущай дальше мочится и весит на доске почёта....а да Сайлу он вам не предьявил что не может до сих пор женится....жестокий вы взяли и детородный орган покалечили,а ударили на месте Фомина оказались,где эта золотая середина....
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5822
Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего ди-джея вновь начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 12.09.24 - 00:42
#6
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Цитата:
maxsaf:
Водка его убила.

И безнаказанность до этого! Явно не в первый раз хулиганил, но до этого сходило с рук! Ненавижу таких орлов, люди работают, поимей уважение к ним, нет пришел и начал права качать! Надо везде и всегда таких наказывать,для них же польза будет, вдруг ещё такой же смелый пацан найдется и опрокинет!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
349
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 12.09.24 - 13:04
#7
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Амбиции прокуроров, что не смогли через суд привлечь к наказанию подсудимого, еще не значит, что суд, если не будут представлены в судебное заседание дополнительные доказательства виновности подсудимого, именно в это судебное заседание, будет менять ранее вынесенное решение! Если смотреть по факту, то установлено, что погибший был сильно пьян и когда он занес одну ногу для удара по телу подсудимого, то не удержавшись упал на асфальт, ударившись головой, от чего он скончался! Ведь потерпевший не скончался от пресловутого толчка в челюсть, а от падения с высоты своего роста! Доказательств прямых, которые свидетельствуют, что нападавший погиб именно от силы удара, нанесенного подсудимым, нет! Поэтому эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии вины подсудимого!
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