Отправлено: - 20:44

сайлау курманов:

женился,зато висит на доске почета возле акимата. Кому любопытно,могу сказать его имя для потехи

Цитата:.....нет не интересно мне его имя, проходя мимо акимата и буду гадать нет этот да нет вот тот......а так пущай дальше мочится и весит на доске почёта....а да Сайлу он вам не предьявил что не может до сих пор женится....жестокий вы взяли и детородный орган покалечили,а ударили на месте Фомина оказались,где эта золотая середина....