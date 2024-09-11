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Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего ди-джея вновь начали рассматривать в суде Костаная
Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего ди-джея вновь начали рассматривать в суде Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50059
Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего ди-джея вновь начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 11.09.24 - 17:27
Уголовное дело в отношении 25-летнего Игоря ФОМИНЫХ начали рассматривать в Костанайском областном суде сегодня, 11 сентября. Фоминых вновь обвиняется в том, что в октябре прошлого года нанес смертельный удар Биржану Жунусову.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3522
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 17:27
видимо кто из высокопоставленной родни убитого в пьяной драке жаждет посадить невиновного.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7078
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 18:12
сначала помочились на здание бара James Bond
Ко мне тоже мочились, прямом на крыльцо, моча прямо стекала на входной группе в помещение, а тут я взял электро шокером и по луже,видимо хулигана ударило током,что он до сих пор не женился,зато висит на доске почета возле акимата. Кому любопытно,могу сказать его имя для потехи
Ко мне тоже мочились, прямом на крыльцо, моча прямо стекала на входной группе в помещение, а тут я взял электро шокером и по луже,видимо хулигана ударило током,что он до сих пор не женился,зато висит на доске почета возле акимата. Кому любопытно,могу сказать его имя для потехи
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2000
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 18:34
Цитата:
Человека убил и не виновный? Думаю что наш суд самый гуманный суд в мире вынесет достойное наказание подсудимому .
юля елиссева:
видимо кто из высокопоставленной родни убитого в пьяной драке жаждет посадить невиновного.
видимо кто из высокопоставленной родни убитого в пьяной драке жаждет посадить невиновного.
Человека убил и не виновный? Думаю что наш суд самый гуманный суд в мире вынесет достойное наказание подсудимому .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24427
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 20:36
Цитата:
Человека убил удар об асфальт головой. Экспертиза это доказала. Пьяный мог и сам упасть, и так же удариться, раз на ногах еле стоял. Водка его убила.
ПолиграфЪ Боярышников:
Человека убил и не виновный?
Человека убил и не виновный?
Человека убил удар об асфальт головой. Экспертиза это доказала. Пьяный мог и сам упасть, и так же удариться, раз на ногах еле стоял. Водка его убила.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1547
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 20:44
Цитата:
.....нет не интересно мне его имя, проходя мимо акимата и буду гадать нет этот да нет вот тот......а так пущай дальше мочится и весит на доске почёта....а да Сайлу он вам не предьявил что не может до сих пор женится....жестокий вы взяли и детородный орган покалечили,а ударили на месте Фомина оказались,где эта золотая середина....
сайлау курманов:
женился,зато висит на доске почета возле акимата. Кому любопытно,могу сказать его имя для потехи
женился,зато висит на доске почета возле акимата. Кому любопытно,могу сказать его имя для потехи
.....нет не интересно мне его имя, проходя мимо акимата и буду гадать нет этот да нет вот тот......а так пущай дальше мочится и весит на доске почёта....а да Сайлу он вам не предьявил что не может до сих пор женится....жестокий вы взяли и детородный орган покалечили,а ударили на месте Фомина оказались,где эта золотая середина....
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5822
Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего ди-джея вновь начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 12.09.24 - 00:42
Цитата:
И безнаказанность до этого! Явно не в первый раз хулиганил, но до этого сходило с рук! Ненавижу таких орлов, люди работают, поимей уважение к ним, нет пришел и начал права качать! Надо везде и всегда таких наказывать,для них же польза будет, вдруг ещё такой же смелый пацан найдется и опрокинет!
maxsaf:
Водка его убила.
Водка его убила.
И безнаказанность до этого! Явно не в первый раз хулиганил, но до этого сходило с рук! Ненавижу таких орлов, люди работают, поимей уважение к ним, нет пришел и начал права качать! Надо везде и всегда таких наказывать,для них же польза будет, вдруг ещё такой же смелый пацан найдется и опрокинет!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 349
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 12.09.24 - 13:04
Амбиции прокуроров, что не смогли через суд привлечь к наказанию подсудимого, еще не значит, что суд, если не будут представлены в судебное заседание дополнительные доказательства виновности подсудимого, именно в это судебное заседание, будет менять ранее вынесенное решение! Если смотреть по факту, то установлено, что погибший был сильно пьян и когда он занес одну ногу для удара по телу подсудимого, то не удержавшись упал на асфальт, ударившись головой, от чего он скончался! Ведь потерпевший не скончался от пресловутого толчка в челюсть, а от падения с высоты своего роста! Доказательств прямых, которые свидетельствуют, что нападавший погиб именно от силы удара, нанесенного подсудимым, нет! Поэтому эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии вины подсудимого!
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