Отправлено: - 13:03





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53519 7 сентября в здании Новонежинской ОШ им. Б. Кенжетаева в с. Новонежинка Аулиекольского района обрушилась часть стены третьего этажа. В момент ЧП детей и педагогов в здании не было.Источник:

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 12.09.2024 - 14:07]

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 12.09.2024 - 14:10]

Цитата:И слава богу что не было детей! Подрядчик не только должен был письма писать а вызвать на место участкового и зафиксировать прогиб плит перекрытия которые образовались от того что ТОО «ПКФ «Гренада» разобрало кровлю а к ремонту не приступило тут пошли дожди,всё вымокло и провисло. Никто не задумывался о том почему именно ТОО «ПКФ «Гренада» проводит ремонты в школах нашей области? Ответ простой! Демпингует по ценам на портале госзакупок, тем самым отодвигает другие компании от проведения ремонтов, а нехватка средств приводит к некачественному ремонту.Вот что я нашла в интернете, Тоболинфо сообщает:Сегодня в суде №2 г. Костаная состоялось оглашение по делу о взяточничестве в отношении бывшего акима Аулиекольского района. Вместе с ним на скамье подсудимых — взяткодатель Анатолий Громченко, руководитель строительной фирмы «Гренада». По материалам дела, началось все с того, что фирма «Гренада» выиграла конкурс на капитальный ремонт школы в Аулиеколе. Хотя заказчиком выступал отдел образования района, Кисиков предложил Громченко свое участие — своевременное финансирование и беспрепятственный прием актов выполненных работ. «Вознаграждение» за содействие составило не много не мало 7 миллионов тенге. 2 июля деньги были переданы, после чего Кисикова и Громченко задержали. Подсудимые признали вину, поэтому следствие прошло в упрощенном порядке.НГ,Анатолия Громченко - по ст. 367 ч. 2 УК РК и приговорил к 2 годам, тоже в колонии-поселении. Меру пресечения в виде домашнего ареста Кисикова и залога Громченко заменили на содержание под стражей, обоих арестовали в зале суда.