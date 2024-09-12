«Налицо предпосылки к обрушению» - ЧП в Новонежинской школе можно было предотвратить, считает подрядчик. Что отвечают чиновники?
Отправлено: 12.09.24 - 12:54
В субботу, 7 сентября, в здании Новонежинской ОШ обрушилась часть стены третьего этажа. 9 сентября ситуацию на брифинге прокомментировал заместитель руководителя управления образования. А 10 сентября корреспондент «НГ» побывал на месте происшествия и поговорил с подрядчиком. И выяснились интересные моменты, которые нуждаются в ответах. Читать новость
И слава богу что не было детей! Подрядчик не только должен был письма писать а вызвать на место участкового и зафиксировать прогиб плит перекрытия которые образовались от того что ТОО «ПКФ «Гренада» разобрало кровлю а к ремонту не приступило тут пошли дожди,всё вымокло и провисло. Никто не задумывался о том почему именно ТОО «ПКФ «Гренада» проводит ремонты в школах нашей области? Ответ простой! Демпингует по ценам на портале госзакупок, тем самым отодвигает другие компании от проведения ремонтов, а нехватка средств приводит к некачественному ремонту.
Вот что я нашла в интернете, Тоболинфо сообщает:
Сегодня в суде №2 г. Костаная состоялось оглашение по делу о взяточничестве в отношении бывшего акима Аулиекольского района. Вместе с ним на скамье подсудимых — взяткодатель Анатолий Громченко, руководитель строительной фирмы «Гренада». По материалам дела, началось все с того, что фирма «Гренада» выиграла конкурс на капитальный ремонт школы в Аулиеколе. Хотя заказчиком выступал отдел образования района, Кисиков предложил Громченко свое участие — своевременное финансирование и беспрепятственный прием актов выполненных работ. «Вознаграждение» за содействие составило не много не мало 7 миллионов тенге. 2 июля деньги были переданы, после чего Кисикова и Громченко задержали. Подсудимые признали вину, поэтому следствие прошло в упрощенном порядке.
НГ,Анатолия Громченко - по ст. 367 ч. 2 УК РК и приговорил к 2 годам, тоже в колонии-поселении. Меру пресечения в виде домашнего ареста Кисикова и залога Громченко заменили на содержание под стражей, обоих арестовали в зале суда.
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