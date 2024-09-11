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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 18:14
Цитата:
Нет, но клин уже торчит. Неужели ты его не чувствуешь? ))
111:
Тут уже идет война как между вашими украинскими родами?
Тут уже идет война как между вашими украинскими родами?
Нет, но клин уже торчит. Неужели ты его не чувствуешь? ))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 18:17
Цитата:
Это не диалог вовсе, я просто его под статью подвожу, о разжигании ненависти по родовому признаку. Наврятли вам такой диалог со мной нужен.
saba:
Вот может же состояться диалог между Максафом и Мариком!
Вот может же состояться диалог между Максафом и Мариком!
Это не диалог вовсе, я просто его под статью подвожу, о разжигании ненависти по родовому признаку. Наврятли вам такой диалог со мной нужен.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 18:37
Цитата:
Цитата:
Странно, но ты всегда поддерживал политику Путина и войну против своих западных украинцев, против своего народа, ты же из Луганских, которые ненавидят Львовских и которые воюют на стороне Путина, убивая сородичей украинцев.
Над которыми ты всегда тут издеваешься.
То есть у тебя ненависти нет, ты только хочешь их всех уничтожить руками российской армии и все?
[Исправлено: 111, 11.09.2024 - 19:38]
maxsaf:
Цитата:
разжигании ненависти по родовому признаку. На
Странно, но ты всегда поддерживал политику Путина и войну против своих западных украинцев, против своего народа, ты же из Луганских, которые ненавидят Львовских и которые воюют на стороне Путина, убивая сородичей украинцев.
Над которыми ты всегда тут издеваешься.
То есть у тебя ненависти нет, ты только хочешь их всех уничтожить руками российской армии и все?
[Исправлено: 111, 11.09.2024 - 19:38]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 18:40
Цитата:
Цитата:
Хм.
Это как?
Надо мной русским и моей русской семьей кто то держит клин?
Абайка что ли?
Если не он, тогда кто?
maxsaf:
Цитата:
Нет, но клин уже торчит. Неужели ты его не чувствуешь? ))
Хм.
Это как?
Надо мной русским и моей русской семьей кто то держит клин?
Абайка что ли?
Если не он, тогда кто?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 19:00
Цитата:
С каких пор ты с Абайкой украинцами стали? )) больше я вроде ни над кем не издевался
111:
сородичей украинцев. Над которыми ты всегда тут издеваешься.
сородичей украинцев. Над которыми ты всегда тут издеваешься.
С каких пор ты с Абайкой украинцами стали? )) больше я вроде ни над кем не издевался
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 19:01
Цитата:
Разумеется нет, они мне ничего плохого не делали
111:
То есть у тебя ненависти нет
То есть у тебя ненависти нет
Разумеется нет, они мне ничего плохого не делали
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 19:04
Цитата:
С чего ты это взял? Если я говорю тебе - не тыкай палкой медведя, а то порвет, это что, значит я на стороне медведя?
111:
Странно, но ты всегда поддерживал политику Путина
Странно, но ты всегда поддерживал политику Путина
С чего ты это взял? Если я говорю тебе - не тыкай палкой медведя, а то порвет, это что, значит я на стороне медведя?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11010
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 19:11
Цитата:
----Просто у человека совсем другое понимание или не понимание текста .Логично , хех ?
maxsaf:.
С чего ты это взял?
С чего ты это взял?
----Просто у человека совсем другое понимание или не понимание текста .Логично , хех ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 20:13
Цитата:
Нет, ты до изнемозжения спорил, как лучше изгнать всех западненцев с Украины и взять над ними власть оккупантам с Востока.
Кончай прикидываться то, что хвалил вмегда войска оккупантов, которые убивали твои рода на Украине
Или ты против политики Путина?
[Исправлено: 111, 11.09.2024 - 21:14]
maxsaf:
Если я говорю тебе - не тыкай палкой медведя, а то порвет, это
Если я говорю тебе - не тыкай палкой медведя, а то порвет, это
Нет, ты до изнемозжения спорил, как лучше изгнать всех западненцев с Украины и взять над ними власть оккупантам с Востока.
Кончай прикидываться то, что хвалил вмегда войска оккупантов, которые убивали твои рода на Украине
Или ты против политики Путина?
[Исправлено: 111, 11.09.2024 - 21:14]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 20:19
Цитата:
Ты чё, сбрендил? Зачем их изгонять - там и так уже половина в Европу свалила. Я топил за то, чтобы западенцы памятник твоему деду подняли, почистили и на место поставили, как было. Или ты ты согласен с ними, что надо все памятники твоему деду, герою советского союза (с твоих слов) снести нафиг везде?
111:
Нет, ты до изнемозжения спорил, как лучше изгнать всех западненцев с Украины и взять над ними власть оккупантам с Востока.
Нет, ты до изнемозжения спорил, как лучше изгнать всех западненцев с Украины и взять над ними власть оккупантам с Востока.
Ты чё, сбрендил? Зачем их изгонять - там и так уже половина в Европу свалила. Я топил за то, чтобы западенцы памятник твоему деду подняли, почистили и на место поставили, как было. Или ты ты согласен с ними, что надо все памятники твоему деду, герою советского союза (с твоих слов) снести нафиг везде?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 20:25
Цитата:
Я против языковых патрулей. А то придут такие товарищи со свастикой к условному украинскому Марику, начистят ему пятак, за то, что он только по русски говорит, а родной язык - не размовляет, за сынку прячется. Ты бы не хотел от таких получить подзатыльника?
[Исправлено: maxsaf, 11.09.2024 - 21:26]
111:
Или ты против политики Путина?
Или ты против политики Путина?
Я против языковых патрулей. А то придут такие товарищи со свастикой к условному украинскому Марику, начистят ему пятак, за то, что он только по русски говорит, а родной язык - не размовляет, за сынку прячется. Ты бы не хотел от таких получить подзатыльника?
[Исправлено: maxsaf, 11.09.2024 - 21:26]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 22:50
Цитата:
Значит ты за политику Путина, за эту бойню украинского народа, за их геноцид.
Так кто из нас ненавидит свой народ?
maxsaf:
Я против языковых патрулей.
Я против языковых патрулей.
Значит ты за политику Путина, за эту бойню украинского народа, за их геноцид.
Так кто из нас ненавидит свой народ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 22:51
Цитата:
Это кто там официально такое заявлял на высшем уровне, то есть президента?
И потому надо по твоему мнению уничтожить твоих сородичей украинцев?
[Исправлено: 111, 12.09.2024 - 01:25]
maxsaf:
Или ты ты согласен с ними, что надо все памятник
Или ты ты согласен с ними, что надо все памятник
Это кто там официально такое заявлял на высшем уровне, то есть президента?
И потому надо по твоему мнению уничтожить твоих сородичей украинцев?
[Исправлено: 111, 12.09.2024 - 01:25]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 00:39
Цитата:
С чего ты сделал такой вывод?
111:
Значит ты за политику Путина, за эту бойню украинского народа, за их геноцид.
Значит ты за политику Путина, за эту бойню украинского народа, за их геноцид.
С чего ты сделал такой вывод?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.09.24 - 00:40
Цитата:
Я без понятия, кто там и что заявлял.
111:
Это кто там официально такое заявлял
Это кто там официально такое заявлял
Я без понятия, кто там и что заявлял.
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