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≡ В Казахстане предлагают запретить содержание легионеров на народные деньги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50058
В Казахстане предлагают запретить содержание легионеров на народные деньги
Отправлено: 12.09.24 - 00:35
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Фактически, можно сказать, мы деньги размазываем по всем направлениям. Нам нужно определить приоритеты, поэтому речь идет о том, чтобы бюджетные деньги распределялись по приоритетным видам спорта", - сказал Аймагамбетов
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40870
Re: В Казахстане предлагают запретить содержание легионеров на...
Отправлено: 12.09.24 - 00:35
#1
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Против распила бабла акимами областей?
Скорее наш второй президент на это не пойдет..
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