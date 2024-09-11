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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24422
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 18:14
#11641
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Цитата:
111:
Тут уже идет война как между вашими украинскими родами?

Нет, но клин уже торчит. Неужели ты его не чувствуешь? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24422
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 18:17
#11642
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Цитата:
saba:
Вот может же состояться диалог между Максафом и Мариком!

Это не диалог вовсе, я просто его под статью подвожу, о разжигании ненависти по родовому признаку. Наврятли вам такой диалог со мной нужен. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 18:37
#11643
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
разжигании ненависти по родовому признаку. На

Странно, но ты всегда поддерживал политику Путина и войну против своих западных украинцев, против своего народа, ты же из Луганских, которые ненавидят Львовских и которые воюют на стороне Путина, убивая сородичей украинцев.
Над которыми ты всегда тут издеваешься.
То есть у тебя ненависти нет, ты только хочешь их всех уничтожить руками российской армии и все?

[Исправлено: 111, 11.09.2024 - 19:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 18:40
#11644
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Нет, но клин уже торчит. Неужели ты его не чувствуешь? ))

Хм.
Это как?
Надо мной русским и моей русской семьей кто то держит клин?
Абайка что ли?
Если не он, тогда кто?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24422
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 19:00
#11645
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Цитата:
111:
сородичей украинцев. Над которыми ты всегда тут издеваешься.

С каких пор ты с Абайкой украинцами стали? )) больше я вроде ни над кем не издевался :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24422
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 19:01
#11646
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Цитата:
111:
То есть у тебя ненависти нет

Разумеется нет, они мне ничего плохого не делали
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24422
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 19:04
#11647
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Цитата:
111:
Странно, но ты всегда поддерживал политику Путина

С чего ты это взял? Если я говорю тебе - не тыкай палкой медведя, а то порвет, это что, значит я на стороне медведя? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11010
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 19:11
#11648
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Цитата:
maxsaf:
С чего ты это взял?
.
----Просто у человека совсем другое понимание или не понимание текста .Логично , хех ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40867
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 20:13
#11649
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Цитата:
maxsaf:
Если я говорю тебе - не тыкай палкой медведя, а то порвет, это

Нет, ты до изнемозжения спорил, как лучше изгнать всех западненцев с Украины и взять над ними власть оккупантам с Востока.
Кончай прикидываться то, что хвалил вмегда войска оккупантов, которые убивали твои рода на Украине
Или ты против политики Путина?

[Исправлено: 111, 11.09.2024 - 21:14]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24422
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 20:19
#11650
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Цитата:
111:
Нет, ты до изнемозжения спорил, как лучше изгнать всех западненцев с Украины и взять над ними власть оккупантам с Востока.

Ты чё, сбрендил? Зачем их изгонять - там и так уже половина в Европу свалила. Я топил за то, чтобы западенцы памятник твоему деду подняли, почистили и на место поставили, как было. Или ты ты согласен с ними, что надо все памятники твоему деду, герою советского союза (с твоих слов) снести нафиг везде?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24422
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 20:25
#11651
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Цитата:
111:
Или ты против политики Путина?

Я против языковых патрулей. А то придут такие товарищи со свастикой к условному украинскому Марику, начистят ему пятак, за то, что он только по русски говорит, а родной язык - не размовляет, за сынку прячется. Ты бы не хотел от таких получить подзатыльника? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 11.09.2024 - 21:26]
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