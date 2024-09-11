Отправлено: - 18:40

maxsaf:



Нет, но клин уже торчит. Неужели ты его не чувствуешь? ))

Цитата:Цитата:Хм.Это как?Надо мной русским и моей русской семьей кто то держит клин?Абайка что ли?Если не он, тогда кто?