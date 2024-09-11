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≡ Cobalt с несуществующим номером - Дело о наезде на полицейских продолжают рассматривать суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50057
Cobalt с несуществующим номером - Дело о наезде на полицейских продолжают рассматривать суд в Костанае
Отправлено: 11.09.24 - 20:02
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- Согласно базе данных, номер 362 CMA/10 снят с учёта в 2015 году, такого номера не существует. На данной машине стоял поддельный номер. Это подтверждает то, что полиция выборочно подходила, - заявил адвокат подсудимого Сабыржан ИМАНБАЕВ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24419
Cobalt с несуществующим номером - Дело о наезде на полицейских продолжают рассматривать суд в Костанае
Отправлено: 11.09.24 - 20:02
#1
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Цитата:
- Исмаилов и Жакеев утверждают, что не смогли установить хозяина Chevrolet Cobalt.

Разве это не повод разобраться с автомобилем, который к тому же был припаркован неправильно. Решили выписать протокол тому, кто перепарковался, водителю Лады. Я на стороне водителя лады. Полицейских - на переаттестацию. Водителя кобальта - два штрафа + лишение. И возможно кого то из органов попрут тоже, за то, что не уничтожили списанный номер. Возможно, это будет сам водитель кобальта, или один из потерпевших.

[Исправлено: maxsaf, 11.09.2024 - 21:04]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24419
Re: Cobalt с несуществующим номером - Дело о наезде на...
Отправлено: 11.09.24 - 20:07
#2
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Цитата:
У полицейских есть доступ к ликвидированным номерам. Они берут их незаконно, - заявил адвокат.

Теперь окажется что эти сотрудники были уволены задним числом, за день до происшествия, а значит и протокол не имели права выписывать. Водитель лады свободен - самозащита от "оборотней" :lol:
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