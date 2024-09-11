Отправлено: - 20:02

- Исмаилов и Жакеев утверждают, что не смогли установить хозяина Chevrolet Cobalt.

[Исправлено: maxsaf, 11.09.2024 - 21:04]

Цитата:Разве это не повод разобраться с автомобилем, который к тому же был припаркован неправильно. Решили выписать протокол тому, кто перепарковался, водителю Лады. Я на стороне водителя лады. Полицейских - на переаттестацию. Водителя кобальта - два штрафа + лишение. И возможно кого то из органов попрут тоже, за то, что не уничтожили списанный номер. Возможно, это будет сам водитель кобальта, или один из потерпевших.