НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего ди-джея вновь начали рассматривать в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50057
Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего ди-джея вновь начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 11.09.24 - 17:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело в отношении 25-летнего Игоря ФОМИНЫХ начали рассматривать в Костанайском областном суде сегодня, 11 сентября. Фоминых вновь обвиняется в том, что в октябре прошлого года нанес смертельный удар Биржану Жунусову.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3522
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 17:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо кто из высокопоставленной родни убитого в пьяной драке жаждет посадить невиновного.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7078
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 18:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 сначала помочились на здание бара James Bond
Ко мне тоже мочились, прямом на крыльцо, моча прямо стекала на входной группе в помещение, а тут я взял электро шокером и по луже,видимо хулигана ударило током,что он до сих пор не женился,зато висит на доске почета возле акимата. Кому любопытно,могу сказать его имя для потехи
Профайл Посетить вебсайт
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1999
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...
Отправлено: 11.09.24 - 18:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
видимо кто из высокопоставленной родни убитого в пьяной драке жаждет посадить невиновного.

Человека убил и не виновный? Думаю что наш суд самый гуманный суд в мире вынесет достойное наказание подсудимому .
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS