Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Дело бывшего...

Отправлено: - 18:12

сначала помочились на здание бара James Bond

Ко мне тоже мочились, прямом на крыльцо, моча прямо стекала на входной группе в помещение, а тут я взял электро шокером и по луже,видимо хулигана ударило током,что он до сих пор не женился,зато висит на доске почета возле акимата. Кому любопытно,могу сказать его имя для потехи