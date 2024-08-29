НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 591 из 591«1...589590591
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4032
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.08.24 - 15:23
#8851
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настроение...

Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4032
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.08.24 - 15:41
#8852
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, не сбылась наша с Виком мечта стать гражданами Асгардии!

[Исправлено: таноми52, 29.08.2024 - 15:41]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4032
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.09.24 - 17:43
#8853
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Для сердца и души!

Люблю сильней,
Сердцем люблю до дрожи!
Люблю сильней,
Никто заменить не сможет!
Я знаю, ты вокруг всех дороже
Люблю сильней...
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.09.24 - 06:43
#8854
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда не любил Нуртаса, но было прикольно,как под него китайцы зарядку делают! Ещё в Омске россияне под него коллективные танцы устраивали!
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26225
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.09.24 - 20:38
#8855
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Может все не так трагично?!

Я пока - жив... :-o :-o :-o :lol: :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40864
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.09.24 - 20:49
#8856
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я пока - жив...

Ты будешь жив всегда.
Даже Алекса я вспоминаю почему то часто, он жив в моем сердце, так что нормально всё
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5814
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.09.24 - 21:16
#8857
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я пока - жив..

Я рад, значит будешь долго жить! Чего и желаю!
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4032
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.24 - 16:19
#8858
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет, Вик!
Что с тобой случилось? Почему отсутствовал?
С любовницей на островах отжигал, от Барбары скрывался? :lol: ;-)
Профайл
Страница 591 из 591«1...589590591
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS