Отправлено: - 15:50

ZanoZOV:

может вам ещё и молоко за вредность давать?

Цитата:В Усть-Камане дают, причем в виде денег. (радиационные или экологические)скоро будут давать суточные - из-за неправильных суток.когда в 14:00 будет смеркаться - работодатели будут спрашивать у своих - ты на обед или спать поехал?