Отправлено: - 15:04

кто пишет такие никчемные и безграмотные статьи? вы где вообще обучались? вы с заголовка уже запугиваете! что лижбы вбросить а как и что вам по...у? обыкновенное головотяпство! вот такие сейчас выходят специалисты в любом деле!Коекакеры!