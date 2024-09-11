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≡ Нашел подозрительный предмет. Что грозит казахстанцам за бдительность
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50056
Нашел подозрительный предмет. Что грозит казахстанцам за бдительность
Отправлено: 11.09.24 - 15:04
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Согласно законодательству Казахстана за сообщения о фактах подозрительного поведения людей или о подозрительных предметах, обнаруженных в общественных местах, не предусмотрена никакая ответственность. Но есть нюанс.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
118
Re: Нашел подозрительный предмет. Что грозит казахстанцам за...
Отправлено: 11.09.24 - 15:04
#1
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кто пишет такие никчемные и безграмотные статьи? вы где вообще обучались? вы с заголовка уже запугиваете! что лижбы вбросить а как и что вам по...у? обыкновенное головотяпство! вот такие сейчас выходят специалисты в любом деле!Коекакеры! :-P :-P :-P
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