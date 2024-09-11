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≡ Министр ответила на вопрос о сокращении рабочего дня из-за перевода времени
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50056
Министр ответила на вопрос о сокращении рабочего дня из-за перевода времени
Отправлено: 11.09.24 - 08:31
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Как заявила глава Министерства труда и социальной защиты населения , действующее трудовое законодательство позволяет устанавливать гибкий рабочий график между работодателем и работником.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
156
Re: Министр ответила на вопрос о сокращении рабочего дня из-за...
Отправлено: 11.09.24 - 08:31
#1
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Получается в одно министерстве режим работы у все разный. Это называется бардак.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
665
Re: Министр ответила на вопрос о сокращении рабочего дня из-за...
Отправлено: 11.09.24 - 10:35
#2
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Когда уже власти скажут - да, мол ошиблись, учитывая мнение народа предлагаем пересмотр.
бред сивой кобылы
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1380
Re: Министр ответила на вопрос о сокращении рабочего дня из-за...
Отправлено: 11.09.24 - 10:44
#3
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Цитата:
директор пляжа:
Когда уже власти скажут - да, мол ошиблись, учитывая мнение народа предлагаем пересмотр. бред сивой кобылы


Так не ошиблись. Просто менять надо было в одной Костанайской области, а не устанавливать UTC+5 всему Казахстану.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16703
Re: Министр ответила на вопрос о сокращении рабочего дня из-за...
Отправлено: 11.09.24 - 12:20
#4
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Цитата:
директор пляжа:
Когда уже власти скажут - да, мол ошиблись, учитывая мнение народа предлагаем пересмотр. бред сивой кобылы

Зачем?

Если можно обсасывать эту тему теперь лет 10
Создали искусственно бурю в стакане
Народ обсуждает
Петиции пишет
Сборы проводит
Вид внутренней политической жизни создан
А помогли властям в этом наши титушки активисты
Которые сидят теперь тише воды
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
118
Re: Министр ответила на вопрос о сокращении рабочего дня из-за...
Отправлено: 11.09.24 - 14:12
#5
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значит мы поколение родившееся с конца 30тых по 80й год жили и никаких проблем не было, а сейчас маминки сынки просят врями рабочего дня сократить. может вам ещё и молоко за вредность давать?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
665
Re: Министр ответила на вопрос о сокращении рабочего дня из-за...
Отправлено: 11.09.24 - 15:50
#6
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Цитата:
ZanoZOV:
может вам ещё и молоко за вредность давать?

В Усть-Камане дают, причем в виде денег. (радиационные или экологические)
скоро будут давать суточные - из-за неправильных суток.

когда в 14:00 будет смеркаться - работодатели будут спрашивать у своих - ты на обед или спать поехал?
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