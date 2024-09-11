Re: Подросток занимался сексом с девочкой в Павлодаре. И остался...

Отправлено: - 12:16

Два подростка сношались

Обоим не было 16 лет

Но осудили только парня

Как так то? Ему то тоже 16и ещё не было)

Почему в части него закон не сработал?

Может девочка его заставила)