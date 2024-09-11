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То есть в тебя вбила клин твоя Омерика, в которой ты находишься, чтобы хотеть убивать своих же украинцев? И ты жаждешь крови своего народа? Нет, у нас так это не работает.

Цитата:Америка приложила руку к развалу Советского Союза или нет, как ты считаешь?