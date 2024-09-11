maxsaf: Третья сила может этим воспользоваться, вбить клин между вами.
Хм.. Вот я уже закончил, пить, впереди возможна волшебная ночь, ну это не важно, смотрю на тебя как на... Это кто может клин вбить, чтоб я начал убивать своего двоюродного брата, хоть он и южанин по крови? То есть в тебя вбила клин твоя Омерика, в которой ты находишься, чтобы хотеть убивать своих же украинцев? И ты жаждешь крови своего народа? Нет, у нас так это не работает. Я не смогу убивать свою нацию, свой этнос, как этого делаешь ты, поддерживая геноцид своего народа, своих украинцев, только потому, что кто то вбил "клин" между вами украинцами.. Нет, это не для меня.. А кто постарается вбить клин, падет самым первым как провокатор..
А ЭТО почему-то считает, что если оно пресмыкается перед штатами, то Россия всенепременно слушается китайцев. И о сих пор не поняло, что нет никакой войны между Украиной и Россией. Совсем плохое... ...
"Светоч демократии" никогда не вмешивается во внутренние дела суверенных государств. Оно собирается исключительно «укрепить безопасность и процветание США» через «стимулирование развития Сербии». ... Казалось бы, где США и где Сербия? Это как если бы Россия собралась укреплять свою безопасность и процветание "стимулированием развития Мексики" Не бред? Бред. Но для сшанцев привычка совать свой нос везде, где им приспичит - вполне себе норма. Пора этот нос прищемить. ...
Вот может же состояться диалог между Максафом и Мариком! А я чуть поспорю с Максафом сразу удаляют, во избежание выяснения отношений между участниками форума! Я так понял, чтобы мы разгоряченные, не перепрыгнули через континент и океан и не помчались бить друг другу морды! Я вообще то не собирался!
maxsaf: Америка приложила руку к развалу Советского Союза или нет, как ты считаешь?
Америка грешна во всем что угодно только не в развале СССР)
Директор ЦРУ признавался что даже для них развал оказался шоком Империя зла схлопнулась за несколько месяцев и никто ничего не успел понять
Потом Буш старший по республикам ездил просил отказаться от ядерного арсенала в пользу России Мол лучше пусть у России все ракеты будут чем у вас, мало ли кто к власти придет Для США пьяный Ельцин надёжнее даже был чем все национальные политики в республиках
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