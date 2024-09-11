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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40863
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 01:34
#11626
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Цитата:
maxsaf:
Третья сила может этим воспользоваться, вбить клин между вами.

Хм..
Вот я уже закончил, пить, впереди возможна волшебная ночь, ну это не важно, смотрю на тебя как на...
Это кто может клин вбить, чтоб я начал убивать своего двоюродного брата, хоть он и южанин по крови?
То есть в тебя вбила клин твоя Омерика, в которой ты находишься, чтобы хотеть убивать своих же украинцев?
И ты жаждешь крови своего народа?
Нет, у нас так это не работает.
Я не смогу убивать свою нацию, свой этнос, как этого делаешь ты, поддерживая геноцид своего народа, своих украинцев, только потому, что кто то вбил "клин" между вами украинцами..
Нет, это не для меня..
А кто постарается вбить клин, падет самым первым как провокатор..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24412
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 02:17
#11627
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Цитата:
111:
То есть в тебя вбила клин твоя Омерика, в которой ты находишься, чтобы хотеть убивать своих же украинцев? И ты жаждешь крови своего народа? Нет, у нас так это не работает.

Америка приложила руку к развалу Советского Союза или нет, как ты считаешь?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24412
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 02:20
#11628
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Цитата:
111:
А кто постарается вбить клин, падет самым первым как провокатор..

Так его уже тебе вбили, просто ты не видишь. Обернись. Тут на форуме народ уже разделился на два лагеря. ;-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 11:10
#11629
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Пара здравомыслящих политиков запада...
...

...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 11:13
#11630
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А ЭТО почему-то считает, что если оно пресмыкается перед штатами, то Россия всенепременно слушается китайцев.
И о сих пор не поняло, что нет никакой войны между Украиной и Россией. Совсем плохое... :-(
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 11:14
#11631
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Правда себе дорогу всегда пробивает.
...


[Исправлено: Skeptic, 11.09.2024 - 12:15]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 11:21
#11632
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"Светоч демократии" никогда не вмешивается во внутренние дела суверенных государств.
Оно собирается исключительно «укрепить безопасность и процветание США» через «стимулирование развития Сербии».
...
Казалось бы, где США и где Сербия?
Это как если бы Россия собралась укреплять свою безопасность и процветание "стимулированием развития Мексики"
Не бред? Бред.
Но для сшанцев привычка совать свой нос везде, где им приспичит - вполне себе норма. Пора этот нос прищемить.
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 11:26
#11633
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Ну, мы же все знаем, что Грузия - один из штатов в США... :-)
...

...


[Исправлено: Skeptic, 11.09.2024 - 12:27]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40863
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 11:27
#11634
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Америка приложила руку к развалу Советского Союза или нет, как ты считаешь?

Да знаю я что Буш Абама и Рейган захватили Беловежскую пущу и развалили напившись, СССР.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40863
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 11:28
#11635
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Так его уже тебе вбили, просто ты не видишь. Обернись. Тут на форуме народ уже разделился на два лагеря. ;-)

Тут уже идет война как между вашими украинскими родами?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5814
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 11:30
#11636
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Вот может же состояться диалог между Максафом и Мариком! А я чуть поспорю с Максафом сразу удаляют, во избежание выяснения отношений между участниками форума! Я так понял, чтобы мы разгоряченные, не перепрыгнули через континент и океан и не помчались бить друг другу морды! Я вообще то не собирался!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40863
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 11:32
#11637
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Цитата:
saba:

Цитата:
Вот может же состояться диалог между Максафом и Мариком! А я чут

Они просто скользкие такие..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5814
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 11:57
#11638
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Грузины красавцы в футболе, уже второй матч выиграли
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.09.24 - 12:13
#11639
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Цитата:
maxsaf:
Америка приложила руку к развалу Советского Союза или нет, как ты считаешь?

Америка грешна во всем что угодно только не в развале СССР)

Директор ЦРУ признавался что даже для них развал оказался шоком
Империя зла схлопнулась за несколько месяцев и никто ничего не успел понять

Потом Буш старший по республикам ездил просил отказаться от ядерного арсенала в пользу России
Мол лучше пусть у России все ракеты будут чем у вас, мало ли кто к власти придет
Для США пьяный Ельцин надёжнее даже был чем все национальные политики в республиках
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