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≡ Подросток занимался сексом с девочкой в Павлодаре. И остался на свободе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50054
Подросток занимался сексом с девочкой в Павлодаре. И остался на свободе
Отправлено: 11.09.24 - 10:56
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«Потерпевшая сторона пояснила, что половое сношение было добровольным и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, так как во время совершения преступления К. был несовершеннолетним», – говорится в сообщении пресс-службы суда.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1630
Re: Подросток занимался сексом с девочкой в Павлодаре. И остался...
Отправлено: 11.09.24 - 10:56
#1
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"В суде Павлодара вынесен приговор по делу о половом сношении с лицом, не достигшим 16 возраста"
...
"...16-летнего..."
Или "...возраста 16 лет..."
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1630
Re: Подросток занимался сексом с девочкой в Павлодаре. И остался...
Отправлено: 11.09.24 - 10:59
#2
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Интересно, кто из них "похвастался" произошедшим?
Это ж дело сугубо интимное, огласке не подлежащее в случае обоюдного согласия...
Как дело до суда дошло?
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