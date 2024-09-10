Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Пенсионерка, выпавшая из автобуса в Костанае, отсудила у перевозчика 700 000 тенге
Пенсионерка, выпавшая из автобуса в Костанае, отсудила у перевозчика 700 000 тенге
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать