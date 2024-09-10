Отправлено: - 06:38

сайлау курманов:



Цитата:Можно оспорить решение суда в части недоказанности морального вреда! У меня знакомая жила какое-то время в США, пришла в медучреждение с пустяковой проблемой, ее на входе сразу посадили в инвалидную коляску, чтобы не дай бог в клинике не упала и не вчинла иск за моральный ущерб! Их там так вышколили, а у нас моральный вред судами практически не учитывается!