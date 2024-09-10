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≡ Выпуcкники колледжей смогут быстрее получить высшее образование в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50052
Выпуcкники колледжей смогут быстрее получить высшее образование в Казахстане
Отправлено: 10.09.24 - 22:51
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В Казахстане планируют сократить срок обучения в вузах для выпускников колледжей. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Сейчас окончившие колледжи студенты продолжают обучение в университетах три-четыре года.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
211
Re: Выпуcкники колледжей смогут быстрее получить высшее...
Отправлено: 10.09.24 - 22:51
#1
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Ой, прямо Америку открыли ! В своё время эта система " ССУЗ - ВУЗ " прекрасно работала, например, выпускники индустриально-педагогического техникума поступали в пед.институт на 3 курс. Но потом пришли реформаторы, всё разрушили, а теперь изображают новаторство
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