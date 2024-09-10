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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:10
Цитата:
Цитата:
Так, я правильно тебя понял, что у тебя особенно пренебрежение к южанам потому что они похожи на узбеков?
111:
Я бы сказал, пренебрежение что ли,
Я бы сказал, пренебрежение что ли,
Цитата:
111:
У меня к ним особенно
У меня к ним особенно
Так, я правильно тебя понял, что у тебя особенно пренебрежение к южанам потому что они похожи на узбеков?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:11
Цитата:
А к россиянам ты нормально относишься, да, раз хаты им сдаешь?
111:
Нет, отнюдь, но мне бы не хотелось их тут видеть
Нет, отнюдь, но мне бы не хотелось их тут видеть
А к россиянам ты нормально относишься, да, раз хаты им сдаешь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:12
Цитата:
Приколист
111:
У моего русского сына тоже будет свой род, кыпшак
У моего русского сына тоже будет свой род, кыпшак
Приколист
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:13
Цитата:
Не похожи они на узбеков, но какие то повадки, которые необходимы там на югах, мне не нравятся.
У Наташки племянница вышла за такого, южного с Узбекистана, сейчас не общаемся, хотя мы ее вырастили и помогли с квартирой.
Вот так бывает
maxsaf:
Так, я правильно тебя понял, что у тебя особенно пренебрежение к южанам потому что они похожи на узбеков?
Так, я правильно тебя понял, что у тебя особенно пренебрежение к южанам потому что они похожи на узбеков?
Не похожи они на узбеков, но какие то повадки, которые необходимы там на югах, мне не нравятся.
У Наташки племянница вышла за такого, южного с Узбекистана, сейчас не общаемся, хотя мы ее вырастили и помогли с квартирой.
Вот так бывает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:15
Цитата:
Но ведь так будет, причем тут прикол?
Тем более казахской крови у него вроде будет процентов 25
maxsaf:
Приколист
Приколист
Но ведь так будет, причем тут прикол?
Тем более казахской крови у него вроде будет процентов 25
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:16
Цитата:
Они же наши, русские, там проблем никогда нет.
У нас одинаков менталитет по нашей русской северной в Казахстане культуре.
maxsaf:
А к россиянам ты нормально относишься, да, раз хаты им сдаешь?
А к россиянам ты нормально относишься, да, раз хаты им сдаешь?
Они же наши, русские, там проблем никогда нет.
У нас одинаков менталитет по нашей русской северной в Казахстане культуре.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:17
Цитата:
А 75% чьей, какого рода?
111:
Но ведь так будет, причем тут прикол? Тем более казахской крови у него вроде будет процентов 25
Но ведь так будет, причем тут прикол? Тем более казахской крови у него вроде будет процентов 25
А 75% чьей, какого рода?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:20
Цитата:
Путин - горькА, а рубль - сладкА? красавчик, так держать
111:
Они же наши, русские, там проблем никогда нет. У нас одинаков менталитет по нашей русской северной в Казахстане культуре.
Они же наши, русские, там проблем никогда нет. У нас одинаков менталитет по нашей русской северной в Казахстане культуре.
Путин - горькА, а рубль - сладкА? красавчик, так держать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:20
Цитата:
Смотри, дед по матери казах.
Отец родной казах.
Мать 50 на 50 не казашка
Итого , блин пью, сообразить надо,
У меня какой выхлоп?
А теперь и жена у меня русская, каков процент у сына?
maxsaf:
А 75% чьей, какого рода?
А 75% чьей, какого рода?
Смотри, дед по матери казах.
Отец родной казах.
Мать 50 на 50 не казашка
Итого , блин пью, сообразить надо,
У меня какой выхлоп?
А теперь и жена у меня русская, каков процент у сына?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:21
Цитата:
Так, у тебя пренебрежение к южанам из-за того, что тебе их повадки не нравятся? Какие конкретно повадки не нравятся?
111:
Не похожи они на узбеков, но какие то повадки, которые необходимы там на югах, мне не нравятся.
Не похожи они на узбеков, но какие то повадки, которые необходимы там на югах, мне не нравятся.
Так, у тебя пренебрежение к южанам из-за того, что тебе их повадки не нравятся? Какие конкретно повадки не нравятся?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:22
Цитата:
Ну я тоже выпивать люблю, тут нет проблем
maxsaf:
Путин - горькА, а рубль - сладкА
Путин - горькА, а рубль - сладкА
Ну я тоже выпивать люблю, тут нет проблем
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:24
Цитата:
Это на твоем омереканском менталитете, понять трудно.
Но как украинец, поддерживающий Путина и СВО, ты понять можешь, потому что ненавидишь таких же украинцев.
Хотя я не так, убивать их не то что не готов, но не буду это никогда поддерживать
maxsaf:
Какие конкретно повадки не нравятся?
Какие конкретно повадки не нравятся?
Это на твоем омереканском менталитете, понять трудно.
Но как украинец, поддерживающий Путина и СВО, ты понять можешь, потому что ненавидишь таких же украинцев.
Хотя я не так, убивать их не то что не готов, но не буду это никогда поддерживать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:25
Ладно, меня моя орчть предупредила, смотреть с ней фильм..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:28
Цитата:
То есть готов, просто поддерживать не будешь?
111:
Хотя я не так, убивать их не то что не готов, но не буду это никогда поддерживать
Хотя я не так, убивать их не то что не готов, но не буду это никогда поддерживать
То есть готов, просто поддерживать не будешь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:32
Цитата:
Как нечистокровный казах, пренебрежительно относящийся к южанам с твоих же слов, ты допускаешь что ты - следующий? Ты недолюбливаешь южан за повадки, они, возможно, недолюбливают тебя зато, что ты слишком обрусел, или что нечистокровный, или просто за то что небо коптишь. Третья сила может этим воспользоваться, вбить клин между вами.
[Исправлено: maxsaf, 10.09.2024 - 23:38]
111:
Но как украинец, поддерживающий Путина и СВО, ты понять можешь, потому что ненавидишь таких же украинцев.
Но как украинец, поддерживающий Путина и СВО, ты понять можешь, потому что ненавидишь таких же украинцев.
Как нечистокровный казах, пренебрежительно относящийся к южанам с твоих же слов, ты допускаешь что ты - следующий? Ты недолюбливаешь южан за повадки, они, возможно, недолюбливают тебя зато, что ты слишком обрусел, или что нечистокровный, или просто за то что небо коптишь. Третья сила может этим воспользоваться, вбить клин между вами.
[Исправлено: maxsaf, 10.09.2024 - 23:38]
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