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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:10
#11611
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Цитата:
111:
Я бы сказал, пренебрежение что ли,

Цитата:
111:
У меня к ним особенно

Так, я правильно тебя понял, что у тебя особенно пренебрежение к южанам потому что они похожи на узбеков?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:11
#11612
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Цитата:
111:
Нет, отнюдь, но мне бы не хотелось их тут видеть

А к россиянам ты нормально относишься, да, раз хаты им сдаешь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:12
#11613
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Цитата:
111:
У моего русского сына тоже будет свой род, кыпшак

Приколист :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:13
#11614
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Цитата:
maxsaf:
Так, я правильно тебя понял, что у тебя особенно пренебрежение к южанам потому что они похожи на узбеков?

Не похожи они на узбеков, но какие то повадки, которые необходимы там на югах, мне не нравятся.
У Наташки племянница вышла за такого, южного с Узбекистана, сейчас не общаемся, хотя мы ее вырастили и помогли с квартирой.
Вот так бывает
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:15
#11615
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Цитата:
maxsaf:
Приколист

Но ведь так будет, причем тут прикол?
Тем более казахской крови у него вроде будет процентов 25
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:16
#11616
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Цитата:
maxsaf:
А к россиянам ты нормально относишься, да, раз хаты им сдаешь?

Они же наши, русские, там проблем никогда нет.
У нас одинаков менталитет по нашей русской северной в Казахстане культуре.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:17
#11617
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Цитата:
111:
Но ведь так будет, причем тут прикол? Тем более казахской крови у него вроде будет процентов 25

А 75% чьей, какого рода?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:20
#11618
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Цитата:
111:
Они же наши, русские, там проблем никогда нет. У нас одинаков менталитет по нашей русской северной в Казахстане культуре.

Путин - горькА, а рубль - сладкА? :lol: красавчик, так держать :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:20
#11619
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Цитата:
maxsaf:
А 75% чьей, какого рода?

Смотри, дед по матери казах.
Отец родной казах.
Мать 50 на 50 не казашка
Итого , блин пью, сообразить надо,
У меня какой выхлоп?
А теперь и жена у меня русская, каков процент у сына?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:21
#11620
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Цитата:
111:
Не похожи они на узбеков, но какие то повадки, которые необходимы там на югах, мне не нравятся.

Так, у тебя пренебрежение к южанам из-за того, что тебе их повадки не нравятся? Какие конкретно повадки не нравятся?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:22
#11621
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Цитата:
maxsaf:
Путин - горькА, а рубль - сладкА

Ну я тоже выпивать люблю, тут нет проблем
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:24
#11622
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Цитата:
maxsaf:
Какие конкретно повадки не нравятся?

Это на твоем омереканском менталитете, понять трудно.
Но как украинец, поддерживающий Путина и СВО, ты понять можешь, потому что ненавидишь таких же украинцев.
Хотя я не так, убивать их не то что не готов, но не буду это никогда поддерживать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:25
#11623
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Ладно, меня моя орчть предупредила, смотреть с ней фильм..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:28
#11624
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Цитата:
111:
Хотя я не так, убивать их не то что не готов, но не буду это никогда поддерживать

То есть готов, просто поддерживать не будешь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 22:32
#11625
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Цитата:
111:
Но как украинец, поддерживающий Путина и СВО, ты понять можешь, потому что ненавидишь таких же украинцев.

Как нечистокровный казах, пренебрежительно относящийся к южанам с твоих же слов, ты допускаешь что ты - следующий? Ты недолюбливаешь южан за повадки, они, возможно, недолюбливают тебя зато, что ты слишком обрусел, или что нечистокровный, или просто за то что небо коптишь. Третья сила может этим воспользоваться, вбить клин между вами.

[Исправлено: maxsaf, 10.09.2024 - 23:38]
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