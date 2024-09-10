Отправлено: - 18:28

saba:

А может истинная причина войны в переходе чьими то войсками чьей то госграницы? Если бы кому то что то не ударило в голову , так бы и переругивались в информационном поле и не было сотен тысяч убитых и раненых!

[Исправлено: maxsaf, 10.09.2024 - 19:29]

Цитата:Ни одна из этих инициатив, в том числе которая выдвигается нашими добрыми коллегами, партнерами из лучших побуждений (...) не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языкеСергей Лавров