saba: А может истинная причина войны в переходе чьими то войсками чьей то госграницы? Если бы кому то что то не ударило в голову , так бы и переругивались в информационном поле и не было сотен тысяч убитых и раненых!
Ни одна из этих инициатив, в том числе которая выдвигается нашими добрыми коллегами, партнерами из лучших побуждений (...) не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке
Kairat stayer: Кроме того, также отмечал, что в вике отмечено, что к 2050 году, количество русскоговорящих граждан уменьшиться в два раза. Теперь думайте почему? На мой взгляд, из-за агрессивной внешней политики
А к чему у вас там три смайлика после этой фразы, аж до слез. Вам весело говорить об этом? Смешную тему затронули?
maxsaf: не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке
А вот это уже любопытно. Предположим что какие-нибудь незначительные сша и китай, на территории своих государств стали (ну или по мнению представителей рф стали) ущемлять права людей говорящих на русском. Можете наверное представить такую ситуацию гипотетически? И? Опять же гипотетически, действия рф в подобной ситуации? Протесты, возмущения на международных аренах? или тоже бы ввели свои вооруженные силы на территории этих государств? Я полагаю все обошлось бы гневными речами и надутым недовольным видом, не более. Конечно понимаю что когда проканало с абхазией, осетией, приднестровьем захотелось масштабов и людей можно только похвалить за желание расти. Но, как бы ущерб уже больше предполагаемых выгод.
Карачун: Предположим что какие-нибудь незначительные сша и китай, на территории своих государств стали (ну или по мнению представителей рф стали) ущемлять права людей говорящих на русском.
Вы действительно не видите разницы? Украина ещё не так давно была частью советского союза, как и остальные республики, куда людей свозили эшелонами, перемешивая искусственно народы, нации, языки. При развале союза это практически не учитывалось, союз делили по границам республик, без учёта территориальных особенностей проживания населения, и это уже было в корне неправильно. Нужно было или границы корректировать, или чётче законодательно закреплять права бывших сограждан в плане языка.
Карачун: Предположим что какие-нибудь незначительные сша и китай, на территории своих государств стали (ну или по мнению представителей рф стали) ущемлять права людей говорящих на русском.
Тут вы немного путаете, мягкое с приятным, ну или мух и котлеты. Во первых, никто там не ущемляет русский язык. - А во вторых, и это главное, там (Китай, США, да хоть и Европа) и не было у русского языка никакого статуса. А при развале СССР, эти права, в отдельно этой взятой республике, были эти права гарантированы - статусом русского языка. Да и хронологию событий кстати тоже можно восстановить. Хронология трагедии.
maxsaf: не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке
Ну да проблемы с русским языком можно решать только языком войны! Простите за тавтологию! Всех остальных языков не касается, но если с русским языком проблемы. тогда только Искандеры и Грады! Кстати почему сугубо русской ракете присвоили нерусское название Искандер,да ещё и в искаженном восточном виде, ладно бы Александр, уже практически по русски звучит.
Действительно. В моем понимании любые отсылки к " было, свозили...и т.д." в общем вся эта псевдоисторическая лабуда сродни религиозным или эзотерическим воззрениям, ну вы поняли. Есть выгода здесь, сейчас, и в перспективе и вот на этом все и должно основываться. А когда два дурня спорят что первично плоская земля или рептилоиды это конечно забавно, но не воспринимать же их склоку всерьез.
Смешно, когда независимость сравнивают с частной собственностью. Типа, моя квартира - чё хочу, то и делаю. Ну вруби тогда музыку в два часа ночи, или засели 50 родственников - и сразу станет понятно, что есть некоторые ограничения, в том числе и у независимости.
Карачун: В моем понимании любые отсылки к " было, свозили...и т.д." в общем вся эта псевдоисторическая лабуда сродни религиозным или эзотерическим воззрениям, ну вы поняли. Есть выгода здесь, сейчас, и в перспективе и вот на этом все и должно основываться.
Вы сами то как в Казахстане оказались? Корни ваши где, откуда деды родом? Казахом себя уже считаете?
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