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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 18:28
#11566
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Цитата:
saba:
А может истинная причина войны в переходе чьими то войсками чьей то госграницы? Если бы кому то что то не ударило в голову , так бы и переругивались в информационном поле и не было сотен тысяч убитых и раненых!

Ни одна из этих инициатив, в том числе которая выдвигается нашими добрыми коллегами, партнерами из лучших побуждений (...) не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке

Сергей Лавров

тыц

[Исправлено: maxsaf, 10.09.2024 - 19:29]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:03
#11567
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Цитата:
Kairat stayer: Кроме того, также отмечал, что в вике отмечено, что к 2050 году, количество русскоговорящих граждан уменьшиться в два раза. Теперь думайте почему? На мой взгляд, из-за агрессивной внешней политики
А к чему у вас там три смайлика после этой фразы, аж до слез. Вам весело говорить об этом? Смешную тему затронули?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:12
#11568
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Цитата:
maxsaf:
не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке

А вот это уже любопытно. Предположим что какие-нибудь незначительные сша и китай, на территории своих государств стали (ну или по мнению представителей рф стали) ущемлять права людей говорящих на русском. Можете наверное представить такую ситуацию гипотетически?
И? Опять же гипотетически, действия рф в подобной ситуации?
Протесты, возмущения на международных аренах? или тоже бы ввели свои вооруженные силы на территории этих государств?
Я полагаю все обошлось бы гневными речами и надутым недовольным видом, не более.
Конечно понимаю что когда проканало с абхазией, осетией, приднестровьем захотелось масштабов и людей можно только похвалить за желание расти. Но, как бы ущерб уже больше предполагаемых выгод.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:33
#11569
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Цитата:
Карачун:
Предположим что какие-нибудь незначительные сша и китай, на территории своих государств стали (ну или по мнению представителей рф стали) ущемлять права людей говорящих на русском.

Вы действительно не видите разницы? Украина ещё не так давно была частью советского союза, как и остальные республики, куда людей свозили эшелонами, перемешивая искусственно народы, нации, языки. При развале союза это практически не учитывалось, союз делили по границам республик, без учёта территориальных особенностей проживания населения, и это уже было в корне неправильно. Нужно было или границы корректировать, или чётче законодательно закреплять права бывших сограждан в плане языка.

[Исправлено: maxsaf, 10.09.2024 - 20:34]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:37
#11570
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111 постоянно тут ноет, как так, славяне на славян, один народ и т.д. Ну раз один народ - то о какой независимости может идти речь? Тут надо выбирать - либо один народ, либо независимость.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3471
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:41
#11571
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Цитата:
Карачун: Предположим что какие-нибудь незначительные сша и китай, на территории своих государств стали (ну или по мнению представителей рф стали) ущемлять права людей говорящих на русском.
Тут вы немного путаете, мягкое с приятным, ну или мух и котлеты. :lol: Во первых, никто там не ущемляет русский язык. - А во вторых, и это главное, там (Китай, США, да хоть и Европа) и не было у русского языка никакого статуса. А при развале СССР, эти права, в отдельно этой взятой республике, были эти права гарантированы - статусом русского языка. Да и хронологию событий кстати тоже можно восстановить.
Хронология трагедии.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:42
#11572
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Цитата:
maxsaf:
не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке

Ну да проблемы с русским языком можно решать только языком войны! Простите за тавтологию! Всех остальных языков не касается, но если с русским языком проблемы. тогда только Искандеры и Грады! Кстати почему сугубо русской ракете присвоили нерусское название Искандер,да ещё и в искаженном восточном виде, ладно бы Александр, уже практически по русски звучит.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:44
#11573
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Цитата:
saba:
Ну да проблемы с русским языком можно решать только языком войны!

Ну для начала можно конечно попробовать уговорами, что и было сделано. Просто есть люди, до которых элементарные вещи не доходят, и уговоры не помогают.

[Исправлено: maxsaf, 10.09.2024 - 20:45]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:45
#11574
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Цитата:
maxsaf:
Вы действительно не видите разницы

Действительно.
В моем понимании любые отсылки к " было, свозили...и т.д." в общем вся эта псевдоисторическая лабуда сродни религиозным или эзотерическим воззрениям, ну вы поняли. Есть выгода здесь, сейчас, и в перспективе и вот на этом все и должно основываться. А когда два дурня спорят что первично плоская земля или рептилоиды это конечно забавно, но не воспринимать же их склоку всерьез.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:46
#11575
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Цитата:
maxsaf:
А к чему у вас там три смайлика после этой фразы, аж до слез. Вам весело говорить об этом? Смешную тему затронули?


Суровая реальность, в вопросах стабилизации вопросов касающихся демографии поведение россиян трудно объяснима, я смайлики трактую по своему - действительно искренне грустно до слёз и печально :-o :-o :-o .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:47
#11576
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Смешно, когда независимость сравнивают с частной собственностью. Типа, моя квартира - чё хочу, то и делаю. Ну вруби тогда музыку в два часа ночи, или засели 50 родственников - и сразу станет понятно, что есть некоторые ограничения, в том числе и у независимости.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:48
#11577
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Цитата:
Kairat stayer:
действительно искренне грустно до слёз и печально

Для этого случая есть другие смайлики😥
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:51
#11578
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Цитата:
Карачун:
В моем понимании любые отсылки к " было, свозили...и т.д." в общем вся эта псевдоисторическая лабуда сродни религиозным или эзотерическим воззрениям, ну вы поняли. Есть выгода здесь, сейчас, и в перспективе и вот на этом все и должно основываться.

Вы сами то как в Казахстане оказались? Корни ваши где, откуда деды родом? Казахом себя уже считаете?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 19:55
#11579
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Цитата:
maxsaf:
Для этого случая есть другие смайлики😥


Такого смайлика у меня нема 😂😂😂.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 20:01
#11580
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Цитата:
Kairat stayer:
Такого смайлика у меня нема

Вы с телефона пишете? В каждом телефоне он есть, просто в другом месте, не на сайте а в клавиатуре телефона.
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