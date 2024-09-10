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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 916
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 14:03
Цитата:
У тебя наверное из мореного дуба или кошмой обходишься?
Карачун:
Никогда не понимал покупку мебели за миллионы из прессованных опилок или бумаги и самодовольную демонстрацию этих отходов друзьям и знакомым.
Никогда не понимал покупку мебели за миллионы из прессованных опилок или бумаги и самодовольную демонстрацию этих отходов друзьям и знакомым.
У тебя наверное из мореного дуба или кошмой обходишься?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 14:15
Цитата:
Путин в детстве занимался казнями уток, но ведь хороший же
saba:
глубине души я хороший, и кошку прибил только потому, что не хотел
глубине души я хороший, и кошку прибил только потому, что не хотел
Путин в детстве занимался казнями уток, но ведь хороший же
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 851
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 14:33
Цитата:
Не не не. Тоже из опилок. Я то нищий. Собственно все отличие заключается в том, что я этот факт признаю и мериться нищетой не считаю нужным.
N0name:
У тебя наверное из мореного дуба
У тебя наверное из мореного дуба
Не не не. Тоже из опилок. Я то нищий. Собственно все отличие заключается в том, что я этот факт признаю и мериться нищетой не считаю нужным.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4031
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 15:10
Цитата:
Ваш взгляд ущербен. Убыль населения в РФ была и нарастала ещё до СВО. И причины уж точно были не во внешней политике
Kairat stayer:
количество русскоговорящих граждан уменьшиться в два раза. Теперь думайте почему? На мой взгляд, из-за агрессивной внешней политики
количество русскоговорящих граждан уменьшиться в два раза. Теперь думайте почему? На мой взгляд, из-за агрессивной внешней политики
Ваш взгляд ущербен. Убыль населения в РФ была и нарастала ещё до СВО. И причины уж точно были не во внешней политике
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 15:19
Цитата:
мы и видим,
уменьшитЬся
не мучайтесь, пишите на казахском. главное, без ошибок!
удачи, умники!
Kairat stayer:
количество русскоговорящих граждан уменьшиться в два раза.
количество русскоговорящих граждан уменьшиться в два раза.
мы и видим,
уменьшитЬся
не мучайтесь, пишите на казахском. главное, без ошибок!
удачи, умники!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 15:57
Цитата:
Всё взаимосвязано, война усугубляет, выше отметил, что ежедневно умирают до 1000 граждан. Вам россиянин Мишаня, шесть лет тому назад говорил, пугаем мир голой попой, мир в свою очередь не воспринимает всерьез... Процитирую Мишаню (09.09.2018 год.), пожалуйста:
Мишаня: В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?
Правильно тогда Мишаня говорил, никого не надо было пугать, а нужно было заниматься демографией, экономикой, мирные планы строить, точно Америку с Западом обогнали бы и.т.д.
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 10.09.2024 - 16:58]
таноми52:
Ваш взгляд ущербен. Убыль населения в РФ была и нарастала ещё до СВО. И причины уж точно были не во внешней политике
Ваш взгляд ущербен. Убыль населения в РФ была и нарастала ещё до СВО. И причины уж точно были не во внешней политике
Всё взаимосвязано, война усугубляет, выше отметил, что ежедневно умирают до 1000 граждан. Вам россиянин Мишаня, шесть лет тому назад говорил, пугаем мир голой попой, мир в свою очередь не воспринимает всерьез... Процитирую Мишаню (09.09.2018 год.), пожалуйста:
Мишаня: В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?
Правильно тогда Мишаня говорил, никого не надо было пугать, а нужно было заниматься демографией, экономикой, мирные планы строить, точно Америку с Западом обогнали бы и.т.д.
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 10.09.2024 - 16:58]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 15:59
Цитата:
Важно что при правлении Путина народ России начал просто вымирать..
Kairat stayer:
Всё взаимосвязано, война усугубляет, выше отметил, что ежедневно умирают до 1000 граждан. Вам
Всё взаимосвязано, война усугубляет, выше отметил, что ежедневно умирают до 1000 граждан. Вам
Важно что при правлении Путина народ России начал просто вымирать..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 16:03
Цитата:
Цитата:
Выше, с моей стороны лёгкая ирония в виде сарказма была .
Карачун:
Та ну! Чепуха! Денег просто нет. Потому и мебель из лдсп вместо дерева и хлеб из неликвида. Собственно тут мы мало чем отличаемся.
Та ну! Чепуха! Денег просто нет. Потому и мебель из лдсп вместо дерева и хлеб из неликвида. Собственно тут мы мало чем отличаемся.
Цитата:
Kairat stayer:
Большой рахмет (спасибо) Василий Александровичу за объективность, в оценке реального положения дел. Говорит в великой России, для внутреннего потребления, хлеб изготавливаем из пшеницы 4 и 5 класса, а ликвидное 3 класса экспортируем и.т.д. Действительно как Виталий говорил - щедрая душа у великих россиян.
Большой рахмет (спасибо) Василий Александровичу за объективность, в оценке реального положения дел. Говорит в великой России, для внутреннего потребления, хлеб изготавливаем из пшеницы 4 и 5 класса, а ликвидное 3 класса экспортируем и.т.д. Действительно как Виталий говорил - щедрая душа у великих россиян.
Выше, с моей стороны лёгкая ирония в виде сарказма была .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 16:08
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 16:10
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 16:20
Очень "миролюбивая" страна...
Из договора вышла. Теперь ракеты поближе к Российскому Дальнему Востоку хочет размещать...
Исключительно для "самообороны"...
...
Из договора вышла. Теперь ракеты поближе к Российскому Дальнему Востоку хочет размещать...
Исключительно для "самообороны"...
...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 16:23
Совсем распоясались западные СМИ. Правду обрушивают на своих читателей. Что у тех в головах теперь?
Ведь их совсем недавно убеждали в прямо противоположном...
...
Ведь их совсем недавно убеждали в прямо противоположном...
...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 16:23
Цитата:
Главное дуже важливо що б (очень важно что бы) не только видеть, а понимать .
electro:
мы и видим,
уменьшитЬся не мучайтесь,
пишите на казахском. главное, без ошибок!
удачи, умники!
мы и видим,
уменьшитЬся не мучайтесь,
пишите на казахском. главное, без ошибок!
удачи, умники!
Главное дуже важливо що б (очень важно что бы) не только видеть, а понимать .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 16:34
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 17:07
Да что же это с русскими героями делается, потому и вымирает Россия, потому что военные насилуют и убивают самое махонькое беззащитное население..
7 или 8 лет, не важно, главно удавить..
7 или 8 лет, не важно, главно удавить..
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