Отправлено: - 12:14

ПолиграфЪ Боярышников:

А вы там для чего нужны то по большому счёту?

Цитата:Если идет речь о визите избранного главы государства, которому можно задать вопросы, то местные журналисты как раз это и должны сделать. Вопросы, которые интересуют жителей региона.А если идет речь о показе красивой картинки визита президента, то с этим, действительно, справятся и без нас.