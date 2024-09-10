Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50050
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 11:48
Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в Telegram. В сообщении указано, что глава государства посетит ряд промышленных и аграрных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1998
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 11:48
Цитата:
А вы там для чего нужны то по большому счёту?
Отметим, что визиты Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область уже не в первый раз проходят без участия местных журналистов, что становится весьма печальной традицией.
Источник:
Источник:
А вы там для чего нужны то по большому счёту?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2289
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 12:14
Цитата:
Если идет речь о визите избранного главы государства, которому можно задать вопросы, то местные журналисты как раз это и должны сделать. Вопросы, которые интересуют жителей региона.
А если идет речь о показе красивой картинки визита президента, то с этим, действительно, справятся и без нас.
ПолиграфЪ Боярышников:
А вы там для чего нужны то по большому счёту?
А вы там для чего нужны то по большому счёту?
Если идет речь о визите избранного главы государства, которому можно задать вопросы, то местные журналисты как раз это и должны сделать. Вопросы, которые интересуют жителей региона.
А если идет речь о показе красивой картинки визита президента, то с этим, действительно, справятся и без нас.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1621
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 12:18
"Правильно". Не дай Бог, начнут задавать вопросы по делу...
Всю благостную картинку испортят.
А так... "Всё хорошо, прекрасная маркиза!"
Всю благостную картинку испортят.
А так... "Всё хорошо, прекрасная маркиза!"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3521
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 12:32
Цитата:
Отметим, что визиты Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область уже не в первый раз проходят без участия местных журналистов, что становится весьма печальной традицией.
Демократия по-казахстански, однако!
Отметим, что визиты Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область уже не в первый раз проходят без участия местных журналистов, что становится весьма печальной традицией.
Демократия по-казахстански, однако!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1998
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 13:21
Цитата:
но вы же однако не в Украине и не в России!
[Исправлено: Домовенок, 10.09.2024 - 14:06]
юля елиссева:
Демократия по-казахстански, однако!
Демократия по-казахстански, однако!
но вы же однако не в Украине и не в России!
[Исправлено: Домовенок, 10.09.2024 - 14:06]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3521
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 14:13
Цитата:
Что Россия, что Казахстан - один Таёжный союз и такие же авторитарные режимы. Едиственное различие - у нас в стране авторитаризм без рашизма - русской разновидности фашизма. Увы, до украинского уровня демократии нам очень и очень далеко...
[Исправлено: юля елиссева, 10.09.2024 - 15:14]
ПолиграфЪ Боярышников:
но вы же однако не в Украине и не в России!
но вы же однако не в Украине и не в России!
Что Россия, что Казахстан - один Таёжный союз и такие же авторитарные режимы. Едиственное различие - у нас в стране авторитаризм без рашизма - русской разновидности фашизма. Увы, до украинского уровня демократии нам очень и очень далеко...
[Исправлено: юля елиссева, 10.09.2024 - 15:14]
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 14:17
Приехал поздравить нас с повышением цен
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3521
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 14:17
Цитата:
Помнится, что при Назарбаеве местным журналистам разрешали сопровождать его при визите в регионы. Но задавать вопросов не давали. Теперь и сопровждать местным запретили...
Тимур Гафуров:
которому можно задать вопросы, то местные журналисты как раз это и должны сделать
которому можно задать вопросы, то местные журналисты как раз это и должны сделать
Помнится, что при Назарбаеве местным журналистам разрешали сопровождать его при визите в регионы. Но задавать вопросов не давали. Теперь и сопровждать местным запретили...
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 14:19
Северяне журналисты персоны нон грата
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1998
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 15:25
Цитата:
Почему "Домовёнок" исправляете мой комментарии под свой лад? Где в правилах это написано, указанно? Я не уполномачивала вас для коррекции моих комментариев!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 10.09.2024 - 16:27]
ПолиграфЪ Боярышников:
[Исправлено: Домовенок, 10.09.2024 - 14:06]
[Исправлено: Домовенок, 10.09.2024 - 14:06]
Почему "Домовёнок" исправляете мой комментарии под свой лад? Где в правилах это написано, указанно? Я не уполномачивала вас для коррекции моих комментариев!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 10.09.2024 - 16:27]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3521
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 15:51
Кстати, мне показалось или аким действительно поклонился, когда поздоровался в президентом? Неужели теперь как в Туркменистане?
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 15:56
Цитата:
У нас да, так здороваются со старшими.
юля елиссева:
Кстати, мне показалось или аким действительно поклонился, когда
Кстати, мне показалось или аким действительно поклонился, когда
У нас да, так здороваются со старшими.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1998
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 16:05
Цитата:
Вы всё примеряете на славян, где обращение к родному отцу начинается с мата..
юля елиссева:
Кстати, мне показалось или аким действительно поклонился, когда поздоровался в президентом? Неужели теперь как в Туркменистане?
Кстати, мне показалось или аким действительно поклонился, когда поздоровался в президентом? Неужели теперь как в Туркменистане?
Вы всё примеряете на славян, где обращение к родному отцу начинается с мата..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать