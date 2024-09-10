Отправлено: - 15:57

таноми52:

Ваш взгляд ущербен. Убыль населения в РФ была и нарастала ещё до СВО. И причины уж точно были не во внешней политике

[Исправлено: Kairat stayer, 10.09.2024 - 16:58]

Цитата:Всё взаимосвязано, война усугубляет, выше отметил, что ежедневно умирают до 1000 граждан. Вам россиянин Мишаня, шесть лет тому назад говорил, пугаем мир голой попой, мир в свою очередь не воспринимает всерьез... Процитирую Мишаню (09.09.2018 год.), пожалуйста:Мишаня: В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?Правильно тогда Мишаня говорил, никого не надо было пугать, а нужно было заниматься демографией, экономикой, мирные планы строить, точно Америку с Западом обогнали бы и.т.д.Подробнее здесь: