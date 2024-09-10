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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
916
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 14:03
#11551
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Цитата:
Карачун:
Никогда не понимал покупку мебели за миллионы из прессованных опилок или бумаги и самодовольную демонстрацию этих отходов друзьям и знакомым.

У тебя наверное из мореного дуба :lol: или кошмой обходишься? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40839
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 14:15
#11552
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Цитата:
saba:
глубине души я хороший, и кошку прибил только потому, что не хотел

Путин в детстве занимался казнями уток, но ведь хороший же
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
851
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 14:33
#11553
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Цитата:
N0name:
У тебя наверное из мореного дуба

Не не не. Тоже из опилок. Я то нищий. Собственно все отличие заключается в том, что я этот факт признаю и мериться нищетой не считаю нужным.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4031
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 15:10
#11554
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Цитата:
Kairat stayer:
количество русскоговорящих граждан уменьшиться в два раза. Теперь думайте почему? На мой взгляд, из-за агрессивной внешней политики


Ваш взгляд ущербен. Убыль населения в РФ была и нарастала ещё до СВО. И причины уж точно были не во внешней политике
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1420
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 15:19
#11555
Комментарий проходит проверку.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 15:57
#11556
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Цитата:
таноми52:
Ваш взгляд ущербен. Убыль населения в РФ была и нарастала ещё до СВО. И причины уж точно были не во внешней политике


Всё взаимосвязано, война усугубляет, выше отметил, что ежедневно умирают до 1000 граждан. Вам россиянин Мишаня, шесть лет тому назад говорил, пугаем мир голой попой, мир в свою очередь не воспринимает всерьез... Процитирую Мишаню (09.09.2018 год.), пожалуйста:

Мишаня: В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?

Правильно тогда Мишаня говорил, никого не надо было пугать, а нужно было заниматься демографией, экономикой, мирные планы строить, точно Америку с Западом обогнали бы и.т.д.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 10.09.2024 - 16:58]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40839
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 15:59
#11557
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё взаимосвязано, война усугубляет, выше отметил, что ежедневно умирают до 1000 граждан. Вам

Важно что при правлении Путина народ России начал просто вымирать..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 16:03
#11558
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Цитата:
Карачун:
Та ну! Чепуха! Денег просто нет. Потому и мебель из лдсп вместо дерева и хлеб из неликвида. Собственно тут мы мало чем отличаемся.


Цитата:
Kairat stayer:
Большой рахмет (спасибо) Василий Александровичу за объективность, в оценке реального положения дел. Говорит в великой России, для внутреннего потребления, хлеб изготавливаем из пшеницы 4 и 5 класса, а ликвидное 3 класса экспортируем и.т.д. Действительно как Виталий говорил - щедрая душа у великих россиян.


Выше, с моей стороны лёгкая ирония в виде сарказма была :lol: :lol: :lol: .

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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1621
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 16:08
#11559
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Слово очередному "правдорубу" с приставкой "экс-"...
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1621
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 16:10
#11560
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:-) Ещё один...
Что-то их прорвало... Совсем припекло?
...
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