таноми52: Ваш взгляд ущербен. Убыль населения в РФ была и нарастала ещё до СВО. И причины уж точно были не во внешней политике
Всё взаимосвязано, война усугубляет, выше отметил, что ежедневно умирают до 1000 граждан. Вам россиянин Мишаня, шесть лет тому назад говорил, пугаем мир голой попой, мир в свою очередь не воспринимает всерьез... Процитирую Мишаню (09.09.2018 год.), пожалуйста:
Мишаня: В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?
Правильно тогда Мишаня говорил, никого не надо было пугать, а нужно было заниматься демографией, экономикой, мирные планы строить, точно Америку с Западом обогнали бы и.т.д.
Карачун: Та ну! Чепуха! Денег просто нет. Потому и мебель из лдсп вместо дерева и хлеб из неликвида. Собственно тут мы мало чем отличаемся.
Цитата:
Kairat stayer: Большой рахмет (спасибо) Василий Александровичу за объективность, в оценке реального положения дел. Говорит в великой России, для внутреннего потребления, хлеб изготавливаем из пшеницы 4 и 5 класса, а ликвидное 3 класса экспортируем и.т.д. Действительно как Виталий говорил - щедрая душа у великих россиян.
Выше, с моей стороны лёгкая ирония в виде сарказма была .
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