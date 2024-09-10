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≡ Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50050
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 11:48
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Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в Telegram. В сообщении указано, что глава государства посетит ряд промышленных и аграрных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1998
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 11:48
#1
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Цитата:
Отметим, что визиты Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область уже не в первый раз проходят без участия местных журналистов, что становится весьма печальной традицией.

Источник:


А вы там для чего нужны то по большому счёту?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2289
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 12:14
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А вы там для чего нужны то по большому счёту?

Если идет речь о визите избранного главы государства, которому можно задать вопросы, то местные журналисты как раз это и должны сделать. Вопросы, которые интересуют жителей региона.
А если идет речь о показе красивой картинки визита президента, то с этим, действительно, справятся и без нас.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1621
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 12:18
#3
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"Правильно". Не дай Бог, начнут задавать вопросы по делу...
Всю благостную картинку испортят.
А так... "Всё хорошо, прекрасная маркиза!"
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3521
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 12:32
#4
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Цитата:

Отметим, что визиты Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область уже не в первый раз проходят без участия местных журналистов, что становится весьма печальной традицией.

Демократия по-казахстански, однако!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1998
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 13:21
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Демократия по-казахстански, однако!

но вы же однако не в Украине и не в России!

[Исправлено: Домовенок, 10.09.2024 - 14:06]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3521
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 14:13
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
но вы же однако не в Украине и не в России!

Что Россия, что Казахстан - один Таёжный союз и такие же авторитарные режимы. Едиственное различие - у нас в стране авторитаризм без рашизма - русской разновидности фашизма. Увы, до украинского уровня демократии нам очень и очень далеко...

[Исправлено: юля елиссева, 10.09.2024 - 15:14]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40839
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 14:17
#7
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Приехал поздравить нас с повышением цен
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3521
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 14:17
#8
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Цитата:
Тимур Гафуров:
которому можно задать вопросы, то местные журналисты как раз это и должны сделать

Помнится, что при Назарбаеве местным журналистам разрешали сопровождать его при визите в регионы. Но задавать вопросов не давали. Теперь и сопровждать местным запретили...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40839
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 14:19
#9
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Северяне журналисты персоны нон грата
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1998
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 15:25
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
[Исправлено: Домовенок, 10.09.2024 - 14:06]

Почему "Домовёнок" исправляете мой комментарии под свой лад? Где в правилах это написано, указанно? Я не уполномачивала вас для коррекции моих комментариев!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 10.09.2024 - 16:27]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3521
Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой
Отправлено: 10.09.24 - 15:51
#11
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Кстати, мне показалось или аким действительно поклонился, когда поздоровался в президентом? Неужели теперь как в Туркменистане?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40839
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 15:56
#12
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Цитата:
юля елиссева:
Кстати, мне показалось или аким действительно поклонился, когда

У нас да, так здороваются со старшими.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1998
Re: Президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей...
Отправлено: 10.09.24 - 16:05
#13
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Цитата:
юля елиссева:
Кстати, мне показалось или аким действительно поклонился, когда поздоровался в президентом? Неужели теперь как в Туркменистане?

Вы всё примеряете на славян, где обращение к родному отцу начинается с мата..
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