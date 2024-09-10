Отправлено: - 15:14





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53498 Из документа следует, что первоначально было возбуждено уголовное дело против водителя. Но пока шел суд, подозреваемый скончался, из-за чего дело было прекращено.Источник:

Цитата:Вот довели водителя что он скончался...переживал, видимо впечатлительный был человек, с совестью..жалко ведь. а потерпевшая в 84 года надобно было передвигаться в сопровождений попечителей..