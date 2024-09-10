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≡ Пенсионерка, выпавшая из автобуса в Костанае, отсудила у перевозчика 700 000 тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50050
Пенсионерка, выпавшая из автобуса в Костанае, отсудила у перевозчика 700 000 тенге
Отправлено: 10.09.24 - 15:14
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Костанайский городской суд вынес решение по иску Александры СОСОВОЙ к перевозчику ТОО "Туристтранссервис". Женщина выпала из автобуса из-за того, что водитель тронулся с остановки, не закрыв двери. В результате пенсионерке был причинен средний вред здоровью.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1998
Re: Пенсионерка, выпавшая из автобуса в Костанае, отсудила у...
Отправлено: 10.09.24 - 15:14
#1
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Цитата:
Из документа следует, что первоначально было возбуждено уголовное дело против водителя. Но пока шел суд, подозреваемый скончался, из-за чего дело было прекращено.

Источник:


Вот довели водителя что он скончался...переживал, видимо впечатлительный был человек, с совестью..жалко ведь. а потерпевшая в 84 года надобно было передвигаться в сопровождений попечителей..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40839
Re: Пенсионерка, выпавшая из автобуса в Костанае, отсудила у...
Отправлено: 10.09.24 - 15:55
#2
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Да, действительно довела до смерти.
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