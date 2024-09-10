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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 770 из 770«1...768769770
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1619
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 10:36
#11536
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А вот и истинная причина войны.
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1619
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 10:38
#11537
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А пока Вашингтон с упоением подбрасывет "дрова" в огонь войны, их собственные граждане не знают, куда бежать...
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1619
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 10:40
#11538
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Ролик я остановил на ответе. А вопрос был про то, как к наёмникам относятся в ВСУ...
Вообще парниша думал, что его пригласили на сафари - поохотиться на русских...
Ошибся. Теперь "раскаивается"...
...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 10:57
#11539
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Цитата:
Skeptic:
А вот и истинная причина войны.


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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 11:59
#11540
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Цитата:
Kairat stayer:

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5806
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 12:18
#11541
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Цитата:
Skeptic:
А вот и истинная причина войны. ...

А может истинная причина войны в переходе чьими то войсками чьей то госграницы? Если бы кому то что то не ударило в голову , так бы и переругивались в информационном поле и не было сотен тысяч убитых и раненых!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1619
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 12:38
#11542
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Цитата:
saba:

:-) Ну, ей-Богу... Нельзя же быть таким наивным мальчиком в вашем возрасте...
...
Иначе зачем штатам нужно было устраивать переворот и приводить к власти нацистов?
Зачем они стремились выдавить с Крыма Российский флот и хотели там обустроить военную базу НАТО?
Чтобы "переругиваться в информационном поле"?
...
Я вам больше скажу.
Если вы узнаете, какой долг висит на штатах и немного подумаете, то вам станет очевидным, что война им нужна была, как единственный путь к спасению. Причём срочно нужна. И они поторопились её разжечь.
...
Если бы им война была не нужна, её и не было бы. Россия 30 лет терпела выходки украинских властей, как терпит выходки властей трёх прибалтийских "тигров". Вот там действительно, идёт "переругивание в информационном поле". Правда - исключительно со стороны прибалтов. Россия на их тявканье особого внимания не обращает. Просто строит новые маршруты в обход этих территорий. Пока оне не угрожают России войной, их никто трогать не будет.
А вот с территории Украины появилась реальная угроза войны. И США её развязали руками украинцев.
...
Если бы война была нужна им не срочно и они подождали бы ещё лет 15-20, то они могли получить всю Украину, включая и Крым, и Донбасс без особых усилий.
Есть такая штука - средняя школа.
Благодаря ей бандеровщина, существовавшая в пределах западных областей, за 30 лет "незалежности" смогла заразить практически всё Правобережье Украины. С "помощью" Госдепа и Сороса.
Ещё лет 15-20 и эта зараза распространилась бы и до восточных границ Украины и на Крым. Школа сделала бы своё чёрное дело. Не нужно было бы устраивать никаких перевортов.
Но война нужна была срочно. Вот они и поторопились.
Это - их критическая ошибка. Они эту войну проиграют.

[Исправлено: Skeptic, 10.09.2024 - 13:42]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3518
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 12:51
#11543
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Цитата:
Skeptic:
Это - их критическая ошибка. Они эту войну проиграют.

не переживай!

[Исправлено: Тимур Гафуров, 10.09.2024 - 13:37]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5806
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 12:51
#11544
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Цитата:
Skeptic:
нацистов?

Я ещё раз повторюсь, чтобы не казаться мальчиком. У меня там мои дети из Всероссийского пионерского лагеря " Орлёнок" воюют против России и они ни разу не нацисты. Им почему то кажется, что Россия напала на них с грабительской целью отхватить часть Украины себе! Что касается домыслов насчёт Черноморского флота и базы НАТО. Пошёл третий год как Путин развязал руки Украине своим вероломным вторжением в стиле Гитлера в 5 утра и ни одной базы НАТО пока! Домыслы так и остались домыслами и годятся лишь для того чтобы оправдаться хотя бы в собственных глазах!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5806
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 12:54
#11545
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Все считают меня плохим, а я не такой, в глубине души я хороший, и кошку прибил только потому, что не хотел чтобы она потом под машину попала. Классная логика, можно любые зверства оправдать!

[Исправлено: saba, 10.09.2024 - 14:00]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1619
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 12:55
#11546
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Цитата:
юля елиссева:

А вот хамить незнакомым людям - некрасиво.
Мы с вами на брудершафт не пили. И надеюсь - не будем.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5806
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 13:04
#11547
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Цитата:
Skeptic:
А вот хамить незнакомым людям - некрасиво.

Мне как то объяснили , что обращение на ты в интернете и в частности на форуме вполне приемлемая штука! Так что не обижайтесь! А то что дух этого самого "рашизма" глубоко в Вас проник это уж видно издалека. Тоже стараетесь научить украинцев как им жить в собственной стране!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5806
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 13:12
#11548
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Смешно было, военкор по РТР вещает что тона фоне забора, а на заборе большими буквами написано"Донбасс це Украина" Наверняка какие то ДРГ проникли, а может всё таки местные жители? И Соловьев задался вопросом на своей программе:"А где же все эти партизанские отряды из русскоязычных жителей Харькова,Николаева,Одессы? Почему их нет, почему никто не восстал против киевского режима?" И вполне себе вывод:"Да их всех уничтожать надо, там не осталось нормальных людей" Каково?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 13:13
#11549
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Посмотрел видео на канале Павла Иванова, ниже по ссылке, там российский фермер Василий Александрович Мельниченко, хвалит наших крестьян хлеборобов, говорит они казахи молодцы, никаких происков проклятого Запада и США нет, отстаивают свои интересы, а наши мягко говоря мудаки, продаём ниже себестоимости выращенную продукцию сельского хозяйства. Большой рахмет (спасибо) Василий Александровичу за объективность, в оценке реального положения дел. Говорит в великой России, для внутреннего потребления, хлеб изготавливаем из пшеницы 4 и 5 класса, а ликвидное 3 класса экспортируем и.т.д. Действительно как Виталий говорил - щедрая душа у великих россиян.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 10.09.2024 - 14:14]

[Исправлено: Kairat stayer, 10.09.2024 - 14:18]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
850
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 13:41
#11550
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Цитата:
Kairat stayer:
щедрая душа у великих россиян.

Та ну! Чепуха! Денег просто нет. Потому и мебель из лдсп вместо дерева и хлеб из неликвида. Собственно тут мы мало чем отличаемся.
Никогда не понимал покупку мебели за миллионы из прессованных опилок или бумаги и самодовольную демонстрацию этих отходов друзьям и знакомым.
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