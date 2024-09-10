Отправлено: - 12:38

saba:



[Исправлено: Skeptic, 10.09.2024 - 13:42]

Цитата:Ну, ей-Богу... Нельзя же быть таким наивным мальчиком в вашем возрасте......Иначе зачем штатам нужно было устраивать переворот и приводить к власти нацистов?Зачем они стремились выдавить с Крыма Российский флот и хотели там обустроить военную базу НАТО?Чтобы "переругиваться в информационном поле"?...Я вам больше скажу.Если вы узнаете, какой долг висит на штатах и немного подумаете, то вам станет очевидным, что война им нужна была, как единственный путь к спасению. Причём срочно нужна. И они поторопились её разжечь....Если бы им война была не нужна, её и не было бы. Россия 30 лет терпела выходки украинских властей, как терпит выходки властей трёх прибалтийских "тигров". Вот там действительно, идёт "переругивание в информационном поле". Правда - исключительно со стороны прибалтов. Россия на их тявканье особого внимания не обращает. Просто строит новые маршруты в обход этих территорий. Пока оне не угрожают России войной, их никто трогать не будет.А вот с территории Украины появилась реальная угроза войны. И США её развязали руками украинцев....Если бы война была нужна им не срочно и они подождали бы ещё лет 15-20, то они могли получить всю Украину, включая и Крым, и Донбасс без особых усилий.Есть такая штука - средняя школа.Благодаря ей бандеровщина, существовавшая в пределах западных областей, за 30 лет "незалежности" смогла заразить практически всё Правобережье Украины. С "помощью" Госдепа и Сороса.Ещё лет 15-20 и эта зараза распространилась бы и до восточных границ Украины и на Крым. Школа сделала бы своё чёрное дело. Не нужно было бы устраивать никаких перевортов.Но война нужна была срочно. Вот они и поторопились.Это - их критическая ошибка. Они эту войну проиграют.