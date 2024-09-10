А может истинная причина войны в переходе чьими то войсками чьей то госграницы? Если бы кому то что то не ударило в голову , так бы и переругивались в информационном поле и не было сотен тысяч убитых и раненых!
Ну, ей-Богу... Нельзя же быть таким наивным мальчиком в вашем возрасте... ... Иначе зачем штатам нужно было устраивать переворот и приводить к власти нацистов? Зачем они стремились выдавить с Крыма Российский флот и хотели там обустроить военную базу НАТО? Чтобы "переругиваться в информационном поле"? ... Я вам больше скажу. Если вы узнаете, какой долг висит на штатах и немного подумаете, то вам станет очевидным, что война им нужна была, как единственный путь к спасению. Причём срочно нужна. И они поторопились её разжечь. ... Если бы им война была не нужна, её и не было бы. Россия 30 лет терпела выходки украинских властей, как терпит выходки властей трёх прибалтийских "тигров". Вот там действительно, идёт "переругивание в информационном поле". Правда - исключительно со стороны прибалтов. Россия на их тявканье особого внимания не обращает. Просто строит новые маршруты в обход этих территорий. Пока оне не угрожают России войной, их никто трогать не будет. А вот с территории Украины появилась реальная угроза войны. И США её развязали руками украинцев. ... Если бы война была нужна им не срочно и они подождали бы ещё лет 15-20, то они могли получить всю Украину, включая и Крым, и Донбасс без особых усилий. Есть такая штука - средняя школа. Благодаря ей бандеровщина, существовавшая в пределах западных областей, за 30 лет "незалежности" смогла заразить практически всё Правобережье Украины. С "помощью" Госдепа и Сороса. Ещё лет 15-20 и эта зараза распространилась бы и до восточных границ Украины и на Крым. Школа сделала бы своё чёрное дело. Не нужно было бы устраивать никаких перевортов. Но война нужна была срочно. Вот они и поторопились. Это - их критическая ошибка. Они эту войну проиграют.
Я ещё раз повторюсь, чтобы не казаться мальчиком. У меня там мои дети из Всероссийского пионерского лагеря " Орлёнок" воюют против России и они ни разу не нацисты. Им почему то кажется, что Россия напала на них с грабительской целью отхватить часть Украины себе! Что касается домыслов насчёт Черноморского флота и базы НАТО. Пошёл третий год как Путин развязал руки Украине своим вероломным вторжением в стиле Гитлера в 5 утра и ни одной базы НАТО пока! Домыслы так и остались домыслами и годятся лишь для того чтобы оправдаться хотя бы в собственных глазах!
Skeptic: А вот хамить незнакомым людям - некрасиво.
Мне как то объяснили , что обращение на ты в интернете и в частности на форуме вполне приемлемая штука! Так что не обижайтесь! А то что дух этого самого "рашизма" глубоко в Вас проник это уж видно издалека. Тоже стараетесь научить украинцев как им жить в собственной стране!
Смешно было, военкор по РТР вещает что тона фоне забора, а на заборе большими буквами написано"Донбасс це Украина" Наверняка какие то ДРГ проникли, а может всё таки местные жители? И Соловьев задался вопросом на своей программе:"А где же все эти партизанские отряды из русскоязычных жителей Харькова,Николаева,Одессы? Почему их нет, почему никто не восстал против киевского режима?" И вполне себе вывод:"Да их всех уничтожать надо, там не осталось нормальных людей" Каково?
Посмотрел видео на канале Павла Иванова, ниже по ссылке, там российский фермер Василий Александрович Мельниченко, хвалит наших крестьян хлеборобов, говорит они казахи молодцы, никаких происков проклятого Запада и США нет, отстаивают свои интересы, а наши мягко говоря мудаки, продаём ниже себестоимости выращенную продукцию сельского хозяйства. Большой рахмет (спасибо) Василий Александровичу за объективность, в оценке реального положения дел. Говорит в великой России, для внутреннего потребления, хлеб изготавливаем из пшеницы 4 и 5 класса, а ликвидное 3 класса экспортируем и.т.д. Действительно как Виталий говорил - щедрая душа у великих россиян.
Та ну! Чепуха! Денег просто нет. Потому и мебель из лдсп вместо дерева и хлеб из неликвида. Собственно тут мы мало чем отличаемся. Никогда не понимал покупку мебели за миллионы из прессованных опилок или бумаги и самодовольную демонстрацию этих отходов друзьям и знакомым.
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