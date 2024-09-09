Гога: -----Для некоторых это не доходит , к сожалению
В большей степени до глубинного народа не доходит, на ядерную державу никто не напал бы, последнее как сдерживающий фактор действовал.
Ежедневно РФ теряет на поле боя до 1000 военнослужащих, это генофонд, в основном будущее поколение, недавно отмечал. Идет замещение населения,если где-то убывает, в другом месте прибывает. Заключенных призвали порядка 50 000, положили около 40 000. В настоящее время боевые действия ведутся на вашей территории. При этом желающих воевать, за разовую выплату более двух миллионов рублей не много. Всеобщая мобилизация под вопросом.
Кроме того, также отмечал, что в вике отмечено, что к 2050 году, количество русскоговорящих граждан уменьшиться в два раза. Теперь думайте почему? На мой взгляд, из-за агрессивной внешней политики 😂😂😂.
simkst: Конфликт Китая и Индии (2020) Конфликт между Китаем и Индией — это вооружённое столкновение, произошедшее в мае 2020 года из-за спорного региона Аксайчин.
Выше речь идёт, о якобы угрозе со стороны Украины до вторжения РФ на Украину в феврале 2022 года, не напали бы они на Россию. Тем более мы же помним, как россияне с белорусами проводили учения, тут даже на форуме ура патриоты говорили, что россияне не нападут на Украину. Потом переобулись, начали говорить денацификация, демилитаризация, как говорит зомботелевизор.
simkst: Конфликт Китая и Индии (2020) Конфликт между Китаем и Индией — это вооружённое столкновение, произошедшее в мае 2020 года из-за спорного региона Аксайчин.
Как раз сдерживающий фактор сработал, аналогичный конфликт на острове Даманском в 1969 году между СССР и Китаем был, у китайцев тоже ядерное оружие было (1965-1967 годы испытывали и на вооружение поставили).
saba: Вы просто читаете провластные телеграмм и Ютуб каналы в интернете! Там всегда выдержки из изречений, которые подаются в выгодном для России свете. Если посмотреть высказывание полностью, то акцент порой меняется полностью на противоположный! Тот же самый Такер Карлсон не отказал себе в удовольствии пройтись по Путину после интервью!
Скептик, ещё тот сказочник, диванный нострадамус сотого уровня, недавно насмотревшись пропаганды нам предрекал судьбы Украины и Афганистана.
В прошлом году Скептик вообще заявлял, что россияне до 1 декабря 2023 года зачистять Украину. Более одного года прошло, тогда диванным воякам отмечал, процитирую, как обычно (09.06.2023 год.):
Kairat stayer: Пока верят, но потихоньку подсознательно доходить и до особо упоротых диванных вояк. Осенью посмотрим, сбудутся ли прогнозы диванного нострадамуса .
Настоящие военные эксперты отмечают, что противостояние в текущем году не закончиться. Вообще когда россияне в том году угрожали Украине, нанесением ударов малыми ядерными зарядами. США предупредили, что уничтожать всю группировку РФ находящуюся в Украине, с применением конвенциального оружия.
Выше отметил, что им пока не дают современное оружие. Первые дни украинцы оборонялись противоракетными комплексами Javelin и переносными зенитно ракетными комплексами stinger, также были гранатомёты противотанковые и для борьбы с лёгкой бронетехникой. Западное оружие показало свою эффективность. Сейчас просят F 16, не дают. Понятно, что F 22 или F 35 не предоставят, как и Томагавки и.т.д. Поэтому противостояние, скорее всего затянется, посмотрим, ничего нельзя точно предсказать.
Осенью он всю Украину зачистить, получается до 1 декабря 2023 года. С учётом убывших беженцев, наверное зачищать нужно будет более 30 миллионов человек, разных возрастов. Говорит на этом не остановится, затем будет ещё и Запад зачищать. У которых доля ВВП составляет более 20% от мирового. На мой взгляд непосильная ноша . Посмотрим.
Что любопытно... Когда им там надо обвинить в чём-то Россию, они вспоминают про Украину, выставляя её в роли субъекта - "жертвы агрессии". А когда речь заходит об их собственной шкуре, они про Украину практически не вспоминают. Разве что - в качестве объекта торга в попытках выйти из войны с Россией с меньшими для себя потерями. Потери Украины их не волнуют абсолютно. ...
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