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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11009
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 22:44
#11521
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Цитата:
Skeptic:
Потому, чтобы не допустить условного 22 июня 1941 года, Россия вынуждена была начать СВО 22 февраля 2022 года.

-----Для некоторых это не доходит , к сожалению
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5801
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 01:28
#11522
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24379
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 02:09
#11523
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5801
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 06:49
#11524
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5801
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 06:52
#11525
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5801
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 07:04
#11526
Комментарий удален модератором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5844
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 08:15
#11527
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Цитата:
Гога:
-----Для некоторых это не доходит , к сожалению


В большей степени до глубинного народа не доходит, на ядерную державу никто не напал бы, последнее как сдерживающий фактор действовал.

Ежедневно РФ теряет на поле боя до 1000 военнослужащих, это генофонд, в основном будущее поколение, недавно отмечал. Идет замещение населения,если где-то убывает, в другом месте прибывает. Заключенных призвали порядка 50 000, положили около 40 000. В настоящее время боевые действия ведутся на вашей территории. При этом желающих воевать, за разовую выплату более двух миллионов рублей не много. Всеобщая мобилизация под вопросом.

Кроме того, также отмечал, что в вике отмечено, что к 2050 году, количество русскоговорящих граждан уменьшиться в два раза. Теперь думайте почему? На мой взгляд, из-за агрессивной внешней политики 😂😂😂.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
73
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 09:08
#11528
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Цитата:
Kairat stayer:
на ядерную державу никто не напал бы,


Конфликт Китая и Индии (2020)
Конфликт между Китаем и Индией — это вооружённое столкновение, произошедшее в мае 2020 года из-за спорного региона Аксайчин.

Индо-пакистанский конфликт — вооружённый конфликт между Индией и Пакистаном,


В ядерный клуб входят следующие государства:
— США,— Россия,— Великобритания,— Франция,
— Китай,— Индия,
— Пакистан,— Израиль,— КНДР.

[Исправлено: simkst, 10.09.2024 - 10:14]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5844
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 09:23
#11529
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Цитата:
simkst:
Конфликт Китая и Индии (2020) Конфликт между Китаем и Индией — это вооружённое столкновение, произошедшее в мае 2020 года из-за спорного региона Аксайчин.


Выше речь идёт, о якобы угрозе со стороны Украины до вторжения РФ на Украину в феврале 2022 года, не напали бы они на Россию. Тем более мы же помним, как россияне с белорусами проводили учения, тут даже на форуме ура патриоты говорили, что россияне не нападут на Украину. Потом переобулись, начали говорить денацификация, демилитаризация, как говорит зомботелевизор.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.09.2024 - 10:29]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5844
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 09:27
#11530
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Цитата:
simkst:
Конфликт Китая и Индии (2020) Конфликт между Китаем и Индией — это вооружённое столкновение, произошедшее в мае 2020 года из-за спорного региона Аксайчин.


Как раз сдерживающий фактор сработал, аналогичный конфликт на острове Даманском в 1969 году между СССР и Китаем был, у китайцев тоже ядерное оружие было (1965-1967 годы испытывали и на вооружение поставили).
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5844
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 09:43
#11531
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Цитата:
saba:
Вы просто читаете провластные телеграмм и Ютуб каналы в интернете! Там всегда выдержки из изречений, которые подаются в выгодном для России свете. Если посмотреть высказывание полностью, то акцент порой меняется полностью на противоположный! Тот же самый Такер Карлсон не отказал себе в удовольствии пройтись по Путину после интервью!


Скептик, ещё тот сказочник, диванный нострадамус сотого уровня, недавно насмотревшись пропаганды нам предрекал судьбы Украины и Афганистана.

В прошлом году Скептик вообще заявлял, что россияне до 1 декабря 2023 года зачистять Украину. Более одного года прошло, тогда диванным воякам отмечал, процитирую, как обычно (09.06.2023 год.):

Kairat stayer: Пока верят, но потихоньку подсознательно доходить и до особо упоротых диванных вояк. Осенью посмотрим, сбудутся ли прогнозы диванного нострадамуса .

Настоящие военные эксперты отмечают, что противостояние в текущем году не закончиться. Вообще когда россияне в том году угрожали Украине, нанесением ударов малыми ядерными зарядами. США предупредили, что уничтожать всю группировку РФ находящуюся в Украине, с применением конвенциального оружия.

Выше отметил, что им пока не дают современное оружие. Первые дни украинцы оборонялись противоракетными комплексами Javelin и переносными зенитно ракетными комплексами stinger, также были гранатомёты противотанковые и для борьбы с лёгкой бронетехникой. Западное оружие показало свою эффективность. Сейчас просят F 16, не дают. Понятно, что F 22 или F 35 не предоставят, как и Томагавки и.т.д. Поэтому противостояние, скорее всего затянется, посмотрим, ничего нельзя точно предсказать.

Осенью он всю Украину зачистить, получается до 1 декабря 2023 года. С учётом убывших беженцев, наверное зачищать нужно будет более 30 миллионов человек, разных возрастов. Говорит на этом не остановится, затем будет ещё и Запад зачищать. У которых доля ВВП составляет более 20% от мирового. На мой взгляд непосильная ноша . Посмотрим.

Подробнее здесь:
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1616
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 10:26
#11532
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Что-то в последнее время Украину начали активно сливать.
Вслух про нацизм в ВСУ начали говорить. Хотя это было очевидно ещё 30 лет назад.
...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1616
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 10:30
#11533
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Что любопытно... Когда им там надо обвинить в чём-то Россию, они вспоминают про Украину, выставляя её в роли субъекта - "жертвы агрессии".
А когда речь заходит об их собственной шкуре, они про Украину практически не вспоминают. Разве что - в качестве объекта торга в попытках выйти из войны с Россией с меньшими для себя потерями. Потери Украины их не волнуют абсолютно.
...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1616
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 10:32
#11534
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И только "журналисты", которые любят "жареное", стали интересоваться правдой...
...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1616
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.09.24 - 10:35
#11535
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Небольшой экскурс в историю...
Кто ж не знал, что Европа - обитель варваров?
Он ещё забыл о нацистской Германии расказать...
...
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