Отправлено: - 09:43

saba:

Вы просто читаете провластные телеграмм и Ютуб каналы в интернете! Там всегда выдержки из изречений, которые подаются в выгодном для России свете. Если посмотреть высказывание полностью, то акцент порой меняется полностью на противоположный! Тот же самый Такер Карлсон не отказал себе в удовольствии пройтись по Путину после интервью!

Цитата:Скептик, ещё тот сказочник, диванный нострадамус сотого уровня, недавно насмотревшись пропаганды нам предрекал судьбы Украины и Афганистана.В прошлом году Скептик вообще заявлял, что россияне до 1 декабря 2023 года зачистять Украину. Более одного года прошло, тогда диванным воякам отмечал, процитирую, как обычно (09.06.2023 год.):Kairat stayer: Пока верят, но потихоньку подсознательно доходить и до особо упоротых диванных вояк. Осенью посмотрим, сбудутся ли прогнозы диванного нострадамуса .Настоящие военные эксперты отмечают, что противостояние в текущем году не закончиться. Вообще когда россияне в том году угрожали Украине, нанесением ударов малыми ядерными зарядами. США предупредили, что уничтожать всю группировку РФ находящуюся в Украине, с применением конвенциального оружия.Выше отметил, что им пока не дают современное оружие. Первые дни украинцы оборонялись противоракетными комплексами Javelin и переносными зенитно ракетными комплексами stinger, также были гранатомёты противотанковые и для борьбы с лёгкой бронетехникой. Западное оружие показало свою эффективность. Сейчас просят F 16, не дают. Понятно, что F 22 или F 35 не предоставят, как и Томагавки и.т.д. Поэтому противостояние, скорее всего затянется, посмотрим, ничего нельзя точно предсказать.Осенью он всю Украину зачистить, получается до 1 декабря 2023 года. С учётом убывших беженцев, наверное зачищать нужно будет более 30 миллионов человек, разных возрастов. Говорит на этом не остановится, затем будет ещё и Запад зачищать. У которых доля ВВП составляет более 20% от мирового. На мой взгляд непосильная ноша . Посмотрим.Подробнее здесь: