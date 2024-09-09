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≡ Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы больше не спасут
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50047
Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы больше не спасут
Отправлено: 09.09.24 - 09:48
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В ходе проверок было выявлено около 46 тысяч нарушений, связанных с приписками, однако штрафы, наложенные на медучреждения, не решили проблему системно. В связи с этим Минздрав планирует провести масштабную проверку в сентябре, чтобы выявить все случаи нарушений.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
663
Re: Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы...
Отправлено: 09.09.24 - 09:48
#1
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//так, одной из ключевых мер по борьбе с приписками//

А где уголовная ответственность?
Где сроки за мошенничество?
46 тыс махинаций: если услуги на 1 чел в среднем стоят 50 тыс это 2,3 млрд тенге.

Видимо недо-врачи как политики - особая каста
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
347
Re: Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы...
Отправлено: 09.09.24 - 14:21
#2
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Врачи становятся бизнесменами и поэтому совершают уголовные преступления, граничащие с мошенничеством в отношении граждан и ФСМС! Они и в ус не дуют при жалостливом гос-ве, не умеющем применить жесткие санкции и наказания! Как в пословице, а "воз и ныне там". Причины безграмотность, отсутствие контроля со стороны ФСМС, прокуратуры, антикоррупционного агентства, Минздрава, породило факты хищений путем приписок, однако выхлопа со стороны нет! Только обещания, что будем жестко карать, на самом деле нет карателей и настоящего карающего органа, а только призывы,лозунги, послания, обращения, от которых никому не сладко, не горячо! В общем дипломатия в отношении правонарушителей с подходом справедливости к народу.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5840
Re: Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы...
Отправлено: 10.09.24 - 07:11
#3
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Всем доброго утра, мира, добра и хорошего дня!

В сельском хозяйстве, спорте, медицине, практически во всех отраслях, везде приписки, фальсификации фигурируют. Давно нужно было сие зло искоренить. Только как Макс пугают, ужесточим, накажем, эффективную систему разработаем.

Недавно отмечал, что приписки являются обыденным явлением до настоящего времени, со времен царя гороха, ханов, ЦК КПСС и.т.д.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5798
Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы больше не спасут
Отправлено: 10.09.24 - 08:12
#4
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Цитата:
Kairat stayer:
являются обыденным явлением до

Я сам в домашнем обиходе, чтобы лучше выглядеть,в первую очередь в своих глазах занимаюсь приписками :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5798
Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы больше не спасут
Отправлено: 10.09.24 - 08:14
#5
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Цитата:
абике:
обещания, что будем жестко карать, на самом деле нет карателей и

Каратели у фашистов были в годы ВОВ, звучит очень жёстко! Может расстреливать как в Китае?
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5798
Re: Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы...
Отправлено: 10.09.24 - 08:21
#6
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Я не считаю приписки главной проблемой медицины! Главное,не эффективный менеджмент и плохая организация труда, от чего происходят и очереди и все остальные прелести фонда ОСМС
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
72
Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы больше не спасут
Отправлено: 10.09.24 - 08:41
#7
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Цитата:
saba:
не эффективный менеджмент и плохая организация труда,


в медицине уместна клиентоориентированность ?
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