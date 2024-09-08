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Умер еще один из холопов диктатора, который от какой то безумной зависти завидовал своему коллеге Зеленскому и трещал что русские не могут напасть.. Но вот уж, видим как сотни тысяч умирают не от старости как он, а просто от того, что высмеивал Масляков, говоря о Зеленском, в 18-19 лет..

Цитата:........не тебе судить людей любителю ворованной колбасы и отрубей,обернись назад и посмотри на свои прошедшие годы,что ты сделал хорошего для людей и страны,воровал колбасу,да в кабаке был смотрителем за женщинами с низкой социальной ответственностью,ничего не делал и не делаешь,а до пенсии если доживёшь ещё будешь претендовать на пенсию и здесь возникает вопрос,заработал ты её,государство должно тебе выплачивать.....