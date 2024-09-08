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Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50047
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 08.09.24 - 22:33
- С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей, - говорится в посте на официальной странице КВН в Instagram.
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Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 21:48
Цитата:
-----Любимчик !
vofkakst:
Что за человек?
Что за человек?
-----Любимчик !
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1545
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 21:53
Цитата:
........не тебе судить людей любителю ворованной колбасы и отрубей,обернись назад и посмотри на свои прошедшие годы,что ты сделал хорошего для людей и страны,воровал колбасу,да в кабаке был смотрителем за женщинами с низкой социальной ответственностью,ничего не делал и не делаешь,а до пенсии если доживёшь ещё будешь претендовать на пенсию и здесь возникает вопрос,заработал ты её,государство должно тебе выплачивать.....
111:
Умер еще один из холопов диктатора, который от какой то безумной зависти завидовал своему коллеге Зеленскому и трещал что русские не могут напасть.. Но вот уж, видим как сотни тысяч умирают не от старости как он, а просто от того, что высмеивал Масляков, говоря о Зеленском, в 18-19 лет..
Умер еще один из холопов диктатора, который от какой то безумной зависти завидовал своему коллеге Зеленскому и трещал что русские не могут напасть.. Но вот уж, видим как сотни тысяч умирают не от старости как он, а просто от того, что высмеивал Масляков, говоря о Зеленском, в 18-19 лет..
........не тебе судить людей любителю ворованной колбасы и отрубей,обернись назад и посмотри на свои прошедшие годы,что ты сделал хорошего для людей и страны,воровал колбасу,да в кабаке был смотрителем за женщинами с низкой социальной ответственностью,ничего не делал и не делаешь,а до пенсии если доживёшь ещё будешь претендовать на пенсию и здесь возникает вопрос,заработал ты её,государство должно тебе выплачивать.....
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 21:58
Цитата:
Цитата:
-----Ещё раз повторю -----------------о мертвом только хорошо или вообще не говори !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
111:
Умер еще один из холопов диктатора
Умер еще один из холопов диктатора
Цитата:
Тимур Гафуров:
В бан нельзя. Пользователь высказал свое мнение об умершем.
В бан нельзя. Пользователь высказал свое мнение об умершем.
-----Ещё раз повторю -----------------о мертвом только хорошо или вообще не говори !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 22:11
--------------------Как можно вообще здесь первый коммент не удалить ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 22:16
---------------------------Главред , посмотрите ещё раз все комменты - все против 111 , только вы --------за ???? Почему ?????Ах , да , высказал свое мнение , правила не нарушил !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4030
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 23:49
Цитата:
Заставил?
Это как: под дулом пистолета? Или обманом (лохов "по всему миру")?
Бред несёшь, влияние 111-го, видно, сказывается
abaika95:
Заставил все лиги по всему миру скидывать ему денежку за то что те играют в КВН
Заставил все лиги по всему миру скидывать ему денежку за то что те играют в КВН
Заставил?
Это как: под дулом пистолета? Или обманом (лохов "по всему миру")?
Бред несёшь, влияние 111-го, видно, сказывается
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 978
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 10.09.24 - 00:28
Цитата:
Членские взносы. Это нормально. Или вы всякие аманаты за взносы тоже грязью готовы поливать?
Цитата:
Когда тебя вещают на федеральном канале с мировым охватом - это неизбежноЦитата:
Времена нынче такие, свобода слова очень несвободна
Цитата:
К примеру макдональдс или KFC тоже наезжают на бывших сотрудников, которые обнародуют внутреннюю информацию.Цитата:
Что мешает вам запустить передачу, приносящую миллионы? Они смогли. А вы - только со стороны дерьмом поливать готовы.
abaika95:
Заставил все лиги по всему миру скидывать ему денежку за то что те играют в КВН
Заставил все лиги по всему миру скидывать ему денежку за то что те играют в КВН
Членские взносы. Это нормально. Или вы всякие аманаты за взносы тоже грязью готовы поливать?
Цитата:
abaika95:
Вводил цензуру в игре
Вводил цензуру в игре
Когда тебя вещают на федеральном канале с мировым охватом - это неизбежноЦитата:
abaika95:
Запрещал критиковать власть
Запрещал критиковать власть
Времена нынче такие, свобода слова очень несвободна
Цитата:
abaika95:
Наезжал на бывших квнщиков за то что те рассказывают кухню квна
Наезжал на бывших квнщиков за то что те рассказывают кухню квна
К примеру макдональдс или KFC тоже наезжают на бывших сотрудников, которые обнародуют внутреннюю информацию.Цитата:
abaika95:
Заработали с сынком на квне миллионы
Заработали с сынком на квне миллионы
Что мешает вам запустить передачу, приносящую миллионы? Они смогли. А вы - только со стороны дерьмом поливать готовы.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5791
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 10.09.24 - 01:21
Дай только повод перегрызться, мы со всем нашим удовольствием? Глупость написал Марик, если честно, ну а все подхватили! Могу только высказать сожаление, что уходят такие знаковые фигуры и высказать соболезнования семье! Как то грустно становится от нашего умения вцепиться друг другу в глотку!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5791
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 10.09.24 - 01:24
А количество лайков Марик ни о чём не говорит, у Бузовой и прочих пустоголовых блогеров и блогерш их гораздо больше, чем у тебя, что отнюдь не означает, что они что-то умное сказали!
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