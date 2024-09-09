Re: В Казахстане вступил в силу новый запрет для госслужащих

Отправлено: - 19:54

Многие граждане суверенного и независимого ни от кого гос-ва, придя на службу в эпоху первого президента научились вредных привычек, а теперь нужно увольняться! Впредь надо увольнять и тех, кто не хочет работать на госслужбе или много болтает о своих мечтах, но ничего не делает, кроме болтовни или не желает исполнять Законы и соблюдать порядок, намеченный Президентом страны!