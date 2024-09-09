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≡ «Ждем результатов техобследования» - Причину обрушения стены школы выясняют в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50047
«Ждем результатов техобследования» - Причину обрушения стены школы выясняют в Костанайской области
Отправлено: 09.09.24 - 22:17
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- Сразу после происшествия в школу выезжали руководитель управления образования и районного акимата, - сказал Аблай Умаров. - На месте происшествия сейчас работает комиссия, уже ведется техобследование.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40829
Re: «Ждем результатов техобследования» - Причину обрушения стены...
Отправлено: 09.09.24 - 22:17
#1
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Все это как с подземным взрывом под Рудным, ничего не найдут..
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