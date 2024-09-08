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≡ Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50047
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 08.09.24 - 22:33
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- С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей, - говорится в посте на официальной странице КВН в Instagram.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11009
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 21:48
#30
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Цитата:
vofkakst:
Что за человек?

-----Любимчик !
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1545
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 21:53
#31
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Цитата:
111:
Умер еще один из холопов диктатора, который от какой то безумной зависти завидовал своему коллеге Зеленскому и трещал что русские не могут напасть.. Но вот уж, видим как сотни тысяч умирают не от старости как он, а просто от того, что высмеивал Масляков, говоря о Зеленском, в 18-19 лет..


........не тебе судить людей любителю ворованной колбасы и отрубей,обернись назад и посмотри на свои прошедшие годы,что ты сделал хорошего для людей и страны,воровал колбасу,да в кабаке был смотрителем за женщинами с низкой социальной ответственностью,ничего не делал и не делаешь,а до пенсии если доживёшь ещё будешь претендовать на пенсию и здесь возникает вопрос,заработал ты её,государство должно тебе выплачивать.....
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11009
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 21:58
#32
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Цитата:
111:
Умер еще один из холопов диктатора

Цитата:
Тимур Гафуров:
В бан нельзя. Пользователь высказал свое мнение об умершем.

-----Ещё раз повторю -----------------о мертвом только хорошо или вообще не говори !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11009
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 22:11
#33
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--------------------Как можно вообще здесь первый коммент не удалить ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11009
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 22:16
#34
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---------------------------Главред , посмотрите ещё раз все комменты - все против 111 , только вы --------за ???? Почему ?????Ах , да , высказал свое мнение , правила не нарушил !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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