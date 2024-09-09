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≡ Акимат Костаная озабочен тем, как провести промывку теплосетей в «ничейных» домах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50047
Акимат Костаная озабочен тем, как провести промывку теплосетей в «ничейных» домах
Отправлено: 09.09.24 - 15:27
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В областном центре немало многоэтажек, в которых не созданы ни ОСИ, ни ПТ и которые не обслуживаются ПКСК. И том, как их подготовить к новому отопительному сезону, говорили сегодня, 9 сентября, на аппаратном совещании в акимате города.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
155
Re: Акимат Костаная озабочен тем, как провести промывку...
Отправлено: 09.09.24 - 15:27
#1
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На ул. Чкалова к концу лета начали перекладку теплосетей , почему раньше не начинали? Если пойдут дожди то до наступления холодов и не успеют, хотя и без них могут не успеть. Микрорайон Наурыз обещали к 1 сентября подключить горячую воду, до сих пор нет.Вот о чем надо беспокоится акимату, а если и беспокоится о безхозных домах то о состоянии труб и задвижек и в меньшую степень о промывке
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
347
Re: Акимат Костаная озабочен тем, как провести промывку...
Отправлено: 09.09.24 - 19:48
#2
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Акиму области некогда пинать нерасторопных слуг, который явно видит бардак в Областном центре Казахстана, а что говорить про районы, городки областного подчинения! Нужна в городе новая команда, все безынициативная!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5788
Акимат Костаная озабочен тем, как провести промывку теплосетей в «ничейных» домах
Отправлено: 09.09.24 - 20:04
#3
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Цитата:
абике:

Ещё один Ильяс?
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1545
Re: Акимат Костаная озабочен тем, как провести промывку...
Отправлено: 09.09.24 - 21:56
#4
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Цитата:
абике:
городки областного подчинения! Нужна в городе новая команда, все безынициативная!


.....от перемены слогаемого сумма не меняется,как идёт так идёт....
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