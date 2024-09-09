Re: Акимат Костаная озабочен тем, как провести промывку...

Отправлено: - 15:27

На ул. Чкалова к концу лета начали перекладку теплосетей , почему раньше не начинали? Если пойдут дожди то до наступления холодов и не успеют, хотя и без них могут не успеть. Микрорайон Наурыз обещали к 1 сентября подключить горячую воду, до сих пор нет.Вот о чем надо беспокоится акимату, а если и беспокоится о безхозных домах то о состоянии труб и задвижек и в меньшую степень о промывке