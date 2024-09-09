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Акимат Костаная озабочен тем, как провести промывку теплосетей в «ничейных» домах
Акимат Костаная озабочен тем, как провести промывку теплосетей в «ничейных» домах
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